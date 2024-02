"Dire, fare, baciare": a Carrù gli studenti creano un itinerario poetico attraverso venti luoghi cittadini

Un itinerario poetico invaderà le strade di Carrù, sfidando i passanti con il vecchio adagio "Dire, fare, baciare".

Dopo il grande successo del "mare poetico" (leggi qui), i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria dell'istituto Oderda Perotti di Carrù ha deciso di stupire ancora adulti e ragazzi con una nuova iniziativa per la Giornata Mondiale della Poesia.

"Dire,Fare, Baciare" sarà il titolo dell'iniziativa che coinvolgerà diversi punti del paese, a partire dal 21 marzo: gli alunni creeranno un vero e proprio itinerario poesito in 20 tappe.

I luoghi, scelti in base a criteri non del tutto "canonici", saranno identificabili tramite un QRcode che proporrà attività, più o meno serie a chi vorrà mettersi in gioco, proprio ispirate alla ispirate penitenza: "Dire, Fare, Baciare..." appunto.

Il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, in tarda mattinata, l'inaugurazione del percorso poetico alla presenza delle autorità, del personale scolastico e di tutti gli amanti della poesia.