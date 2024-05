Appuntamenti nella Granda in programma per questo fine settimana di maggio

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Il secondo appuntamento della Festa degli Spaventapasseri si terrà a Castellar questo fine settimana. Ci sarà il Ludobus, un’area appositamente dedicata ai giochi per grandi e piccini che potranno divertirsi con giochi di ogni genere, stimolando la loro creatività e fantasia. La Festa offre anche una variegata selezione di spettacoli e intrattenimenti per tutti i gusti. Tra questi, il Clown Spaventapasseri Panettieri di Andrea Meroni e Francesco Zamboni, che regalerà sorrisi e allegria con le sue esilaranti gag. Inoltre, ci sarà l’Angolo del TocToc con il progetto musicale di Daniele Bianciotto, che allieterà gli animi con le sue melodie coinvolgenti, e la performance eccentrica di Galirò che incanterà il pubblico con la sua straordinaria abilità musicale. Sarà possibile partecipare a laboratori di composizione e stampa tipografica organizzati dal Museo Civico della Stampa di Mondovì, o dedicarsi a laboratori ludici con giochi da tavola tematici sugli Spaventapasseri. Sabato 11 maggio alle 15 è in programma lo spettacolo teatrale della compagnia “In Volo” con il museo dei burattini “Mubun di Monale” intitolato “Le avventure di Mandarino”. Durante questa domenica, sarà possibile visitare la Cantina del Pelaverga per una degustazione dei vini locali, e la Cappella di San Ponzio con visite guidate. Info: www.spaventapassericastellar.it

Fino a domenica 12 maggio a Faule è in calendario la Festa del Po, appuntamento primaverile dedicato alla gastronomia con pranzi e cene a base di pesce di fiume e per far conoscere le sue peculiarità naturalistiche a contatto della flora e della fauna. Tante le iniziative gastronomiche, culturali e musicali, oltre al mercato dell’artigianato e antiquariato con i prodotti tipici. Per gli amanti della natura è prevista la camminata non competitiva e il percorso cicloturistico che percorrerà la zona faunistica sulle rive del Po.

Sabato 11 maggio dalle 19.30 ci sarà la cena self-service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali. Alle 21 è in programma la serata danzante con Sonia De Castelli.

Domenica inizierà alle 12.30, pranzo self-service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali. Alle 15 partenza della camminata non competitiva "Riserva Naturale Fontane" e del percorso cicloturistico "Crocevia di acque" che percorrerà la zona faunistica sulle rive del Po. Alle 19.30, cena self-service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali e alle 21 serata danzante con Barbera Group. Info: www.comune.faule.cn.it

A Fossano sabato 11 e domenica 12 maggio ritorna Expoflora, la tradizionale mostra mercato orto florovivaistica e gastronomica di rilievo internazionale che dà il benvenuto alla stagione primaverile. In occasione della 3ª tappa del Giro d'Italia l'edizione del 2024 si veste di rosa e ci saranno stand dedicati ed ispirati al mondo del ciclismo e al colore più rappresentativo della primavera. Il Parco Cittadino, Via Roma e Viale Alpi si trasformeranno in una suggestiva vetrina dove immergersi nei profumi e nei sapori della primavera. La manifestazione propone una ricca mostra mercato con stand di vivaisti, floricoltori e fiorai e si allarga a numerosi settori merceologici, tra i quali diversi stand dedicati all'arredamento, ai complementi d'arredo e alle tecnologie agricole. Presenti anche la gastronomia con il mercato dei prodotti tipici, show cooking, laboratori didattici per bambini e fattoria didattica. Sabato 11 maggio dalle 9.00 alle 20.00 ci sarà l’esposizione ortoflorovivaistica nel Parco Cittadino e in Viale Alpi. La mostra Bonsai del Circolo Michelin Cuneo sarà allestita presso la Chiesa del Salice Vecchio in Piazza Bima. All'interno dell'esposizione sarà presente anche l'artista Mayumi Kishimoto con la mostra "Tempo di Germogli". Domenica 12 maggio l’esposizione ortoflorovivaistica sarà dalle 9 alle 19.00. Fattoria didattica per bambini. Alle 12.00 pranzo con la Pro Loco di Fossano al Bastione del Salice.

Info: www.visitfossano.it/portfolio/expoflora

Sabato 11 e domenica 12 maggio è in programma la prima edizione di OFF - Outdoor Free Festival, una due giorni di sport e di promozione delle ricchezze dei cinque comuni dell'Unione Montana Mondolè (Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì). Gli sport all'aria aperta spazieranno da E-Bike, MTB, trekking, yoga, equitazione, boulder e arrampicata. Anche l'Ecomuseo del Marmo di Frabosa Soprana vi partecipa, proponendo un'escursione verso la cava del Verzino nel pomeriggio di sabato 11 maggio, con ritrovo alle 14.30 in piazza Municipio a Frabosa Soprana. L'accesso alle attività è gratuito, ma occorre prenotarsi anche su outdoorfreefestival@gmail.com. Info: pagina Facebook OFF

Neive in questo fine settimana ospiterà Borgo diVino in tour, rassegna enologica itinerante tra i Borghi più belli d’Italia. Sabato 11, dalle 12 alle 23, e domenica 12 maggio, dalle 12 alle 22, in via Cocito, si snoderà un percorso di degustazione con circa 30 cantine locali e altre provenienti da diverse regioni italiane come Veneto, Molise, Calabria e Sicilia. Un percorso lungo cento etichette che sarà arricchito da diversi eventi correlati per vivere al meglio il fascino di questo luogo.

L’evento è aperto a tutti; i visitatori che vorranno degustare potranno acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione.

Nell’area gastronomica il pubblico potrà deliziarsi con piatti della tradizione locale, tra bergera, agnolotti al plin e il brasato. Un’area dell’evento sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia. tra gli eventi in programma, si potrà partecipare al primo Wine Mistery Game: Intrighi in bottiglia. Info: https://borgodivino.it/neive



Domenica 12 domenica, lo staff di Pian Munè, Paesana, dedicherà il suo evento a tutte le mamme (in occasione della Festa della Mamma), ma anche a bimbi, papà, zii ed amici e tuti quelli che hanno voglia di coccole ad assistere a “Coccole nel bosco” a cura della musicista paesanese Ilaria Bellone nel Bosco della Trebulina, con le sue illustrazioni ed i suoi racconti a tema natura.

L’appuntamento sarà doppio: alle 11 ed alle 14. Il rifugio a valle è aperto tutti i giorni, tutto l’anno a pranzo. A cena solo il sabato. Info: www.pianmune.it

Curata da Franco Brancaccio e allestita nella sede della Castiglia, l’antico Castello dei Marchesi di Saluzzo, l’esposizione Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo si propone di raccontare storie di antiquariato e oggetti pregiati e antichi proseguendo e, anzi, rilanciando la scia del successo che la storica manifestazione saluzzese ha saputo ottenere negli anni. Oltre all’esposizione di opere antiquarie provenienti da gallerie nazionali e internazionali, per l’occasione, l’entrata e il cortile interno del Castello volgeranno uno sguardo all’antiquariato da giardino con gli allestimenti firmati dal grande architetto internazionale Paolo Pejrone. La mostra sarà visitabile negli spazi della Castiglia dall’11 al 19 maggio, dalle 10 alle 20 il sabato e la domenica e dalle 15 alle 20 nei giorni feriali. Info e costi: www.startsaluzzo.it

A Borgo San Dalmazzo, sabato 11 maggio (mattino 9.30 – 12.00) è stato organizzato un laboratorio a cui possono partecipare i bambini dai 7 ai 12 anni. Il laboratorio, su prenotazione, si terrà al Santuario di Monserrato in collaborazione con l’omonima Associazione. Insieme a Federica Dalmasso si realizzerà un regalo indimenticabile da regalare alla propria mamma.

Info: www.facebook.com/associazionesantuario.monserrato

Sabato 11 maggio, a partire dalle 15.00 presso il campo sportivo “Massimo Delpiano” in Loc. San Rocco a Cortemilia si disputerà la “Quadrangolare del sorriso”. Saranno la Nazionale dei Commercialisti Piemonte, la Nazionale Ordine Avvocati di Torino, la Nazionale Italiana dell’Amicizia ed una selezione Cortemiliese dell’ASD Cortemilia Calcio a scendere in campo per questa tappa dell’evento benefico “Regala un sorriso”. La giornata sarà aperta da uno spettacolo della Nazionale Italiana dell’Amicizia dedicato a bambini e ragazzi e durante la manifestazione si esibiranno le cheerleader dell’Alba Cheers - Titans. Sarà anche possibile partecipare alla cena solidale, su prenotazione, nei locali del Chiostro del Convento Francescano il cui ricavato sarà interamente destinato al Reparto Materno Infantile dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. Info: www.comune.cortemilia.cn.it e www.facebook.com/comunedicortemilia

Questa domenica, 12 maggio, si corre la StraSavian 2024, tradizionale corsa non competitiva aperta a tutti. Alle 9.30 si partirà da piazza Santarosa a Savigliano con il percorso Open, circa 12 km, pettorale azzurro, riservato ai corridori. Alle 10, sempre da piazza Santarosa partirà il percorso Classico (circa 6 km, pettorale lilla) dedicato a chi desidera passeggiare in compagnia lungo le vie di Savigliano. Sarà possibile iscriversi anche domenica 12 maggio prima della partenza, ma senza diritto al gadget. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Al termine della corsa, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare al “Pranzo in compagnia”, organizzato dalla Proloco cittadina presso il parco Graneris. Gradita la prenotazione.

Info: www.comune.savigliano.cn.it

Sabato 11 maggio nella Valle Maira le passeggiate con accompagnatore permetteranno di scoprire le peculiarità di alcune borgate di Celle di Macra e del vallone di Albaretto di Macra. Al mattino la visita si svolgerà a Celle di Macra partendo da Borgata Chiesa, si potranno ammirare la Parrocchiale di San Giovanni Battista con il Polittico di Hans Clemer, il Museo Seles il Punto Visita Pinse, e le peculiarità dell’abitato capoluogo. Si proseguirà alla scoperta di Borgata Ansoleglio con le sue belle baite e piloni, scendendo poi a Borgata Paschero con la sua cappella, e ritorno presso Borgata Chiesa. Ritrovo a Borgata Chiesa di Celle di Macra davanti Parrocchiale.

Nel pomeriggio programmata la passeggiata culturale a Macra nel Vallone di Albaretto Macra con la visita dell’abitato di Palent con le sue belle baite disposte lungo il versante e la Cappella di San Magno. Si proseguirà verso la Cappella della Madonna fino a raggiungere le Borgate Aramola e Maurengo, due villaggi alpini di rara bellezza con la Cappella dedicata San Bartolomeo, quindi ritorno a Borgata Palent. Ritrovo a Borgata Palent nel vallone di Albaretto Macra, presso il parcheggio. Le passeggiate sono gratuite, info: https://ecomuseoaltavallemaira.it

A Cherasco domenica 12 maggio, è in calendario il secondo appuntamento con gli “Walking tours”, passeggiate culturali e gastronomiche alla scoperta della Città delle Paci.

Un itinerario nello spazio e nel tempo che, muovendo dal palazzo comunale, luogo di ritrovo alle 16 per la partenza, condurrà i partecipanti in visita ai gioielli architettonici del centro storico, in compagnia di una guida. Inizio dalla quattrocentesca Torre civica per passare agli stilemi romanici della vicina chiesa di San Gregorio e approdare ai volumi compatti del settecentesco arco di Porta Narzole. Non potranno mancare soste dedicate agli altri “pezzi da novanta” del patrimonio artistico cheraschese: il castello visconteo, la facciata dell’antica chiesa abbaziale di San Pietro e quella della coeva San Martino. Obbligatoria la prenotazione. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Si chiama “Medioevo in famiglia” ed è un’opportunità speciale per fare un tuffo nel passato attraverso gli usi e i costumi di un tempo, in maniera divertente e spensierata. Le “porte spazio-temporali” saranno i Castelli di Serralunga d’Alba (sabato 11 maggio alle 16.00) e di Roddi (domenica 12 maggio alle 11.30). Nella roccaforte difensiva di Serralunga rivivrà la quotidianità della nobile famiglia Falletti che amministrava le terre e si dedicava al governo e all’amministrazione della giustizia. Una vita scandita da riti e responsabilità determinate dal ruolo. Nel Castello di Roddi si tornerà all’epoca dei tornei, delle attività di caccia e dei banchetti preparati per nobili e dame. Arrosti, stufati e deliziosi dolci di miele e frutta secca che venivano preparati nelle storiche cucine del maniero risalenti al 1400. Un gioco con la fantasia, un’esperienza didattica, una “lezione di storia interattiva” di circa 45 minuti, perfetta per le famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni. Ci saranno diverse possibilità per rendere il momento ancora più personale e adatto alle proprie esigenze. Prenotazioni obbligatorie scrivendo a info@barolofoundation.it

Info e costi: www.barolofoundation.it/it

Musica e spettacoli

Sabato 11 maggio al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba alle 22 concerto dei Bluebeaters. Ingresso gratuito. Prima del concertone dei Bluebeaters, unica tappa piemontese del “Non sento più Tour”, è in programma un incontro sul tema “Vivere di Musica". A seguire pasta party.

Info: www.facebook.com/cinemavekkio

Sabato alle 18.00, presso la Chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì, si terrà uno spettacolo in favore di Avsi, un'associazione che si occupa di progetti di sviluppo della persona in Italia e all'estero. Lo spettacolo, intitolato “Testamenti – l'eredità di un incontro”, prevede letture di testi e musiche d'autore eseguite dal vivo. Ingresso libero. Info: fondazione.avsi@avsi.org

Domenica 12 maggio alle 17, dopo la visita guidata, appuntamento con la rassegna Musica in San Fiorenzo 2024. Sono in programma Rosa Mystica e Con Estro Barocco. Ingresso libero.

Info: www.sanfiorenzo.org

Sabato 11 maggio, alle 21, al Teatro Milanollo di Savigliano, Voci Erranti ospita la Compagnia Teatrale dell'Ortica di Genova che porterà in scena uno spettacolo che vede la partecipazione di tanti attori che vivono diversità varie. Il teatro, nel nostro Paese, è molto presente nelle realtà sociali di disagio psico-fisico e la Compagnia dell'Ortica è una delle realtà artistiche integrate più storiche in tale ambito. Essere disabili non vuol dire non avere nulla da esprimere e raccontare, anzi. Con lo spettacolo "Topografia del caso" gli attori porteranno l'attenzione sul tema dei luoghi che attraversiamo e incontriamo, compresi i luoghi di cura, quelli che ci dovrebbero far star bene.

Vista l'importanza dell'evento, l'ingresso è gratuito senza prenotazione. Info: www.teatrortica.it

Sabato 11 maggio alle 21 il Piccolo Teatro di Bra presenta la commedia brillante di Neil Simon “Rumors”, traducibile in italiano come “Pettegolezzi”, onnipresenti nella trama con allusioni all’ambiguità del mondo della borghesia americana degli anni ‘80. La regia è di Sebastiano Burdese e Giuliano Lo Iacono. L’evento è al Teatro Politeama Boglione di Bra, con ingresso a offerta libera con tutto il ricavato devoluto al progetto “Regala un Sorriso 2024” a sostegno del Reparto Materno Infantile dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. Le porte del teatro saranno aperte dalle 20. Info: www.piccoloteatrobra.it

A Cuneo sabato 11 maggio alle 21 andrà in scena al Teatro Toselli “Scritto sul mio corpo”, produzione della Compagnia EgriBiancoDanza che presenta al pubblico una liturgia corale sulle esperienze interiori e sulla fragilità della condizione umana, permeata da un desiderio-necessità di creare un dialogo con il pubblico. Lo spettacolo nasce da una sperimentazione, realizzata durante l’esperienza delle restrizioni e del distanziamento sociale degli anni della pandemia, che ha visto interagire danzatori, spettatori e coreografo nella creazione di una “coreografia condivisa” sviluppata grazie all’interazione tra creazione coreutica e commenti ed esperienze del pubblico. Opera di Raphael Bianco, la coreografia presenta la colonna sonora originale firmata dai BowLand, band di origine iraniana che unisce elementi di musica elettronica e trip hop, finalisti dell’edizione 2018 di X-Factor. Info: www.egridanza.com/interscambicoreograficicuneo

Per la rassegna Zona Franca appuntamento sabato 11 maggio a Caraglio alle 21 con lo spettacolo “Il testamento” prodotto dal Teatrino al forno del pane “Giorgio Buridan”. Lo spettacolo è un monologo scritto da Danilo Reschigna, con Maria Silvia Caffari (e con Danilo Reschigna) e la regia della stessa Maria Silvia Caffari. Una madre e suo figlio, un adulto, ‘handicappato mentale’. Due vite in una casa, tutta l’azione in una stanza. Un monologo, quando si escluda ogni possibilità di relazione tra i due, in realtà si svolge un dialogo, tra una madre e i silenzi del figlio, capace di sole reazioni emotive. Una donna che da ‘menefreghista’, come lei stessa riconosce d’essere stata, giorno per giorno apprende l’arte del sacrificio, riconosciuto come la capacità femminile di “trasformare il dolore in creatività’. Dichiarazioni di odio e di amore della madre per il figlio, le reazioni del figlio, a volte anche violente, mentre le due solitudini in quella stanza dai ritmi sempre uguali si riconoscono anime in dialogo di un unico mondo.

Info: www.santibriganti.it/spettacolizonafranca23-24

Sabato 11 maggio, nel condominio solidale Divina Provvidenza di Fossano, in via Orfanotrofio 12, l'evento Ukubalula unirà il Piemonte allo Zambia, attraverso la musica, promuovendo i valori della condivisione e della solidarietà. La serata ha l'obiettivo di far conoscere la bellezza e le fragilità del paese africano, e di raccogliere fondi per il progetto Cicetekelo della Comunità Papa Giovanni XXIII. Il progetto dal 1997 si propone di garantire un futuro dignitoso a bambini e ragazzi che vivono in strada o in situazioni familiari complesse. Cicetekelo nella lingua locale Bemba significa “speranza”. Appuntamento alle 19.30 con il rinfresco offerto a tutti su prenotazione, con la possibilità di acquistare prodotti artigianali zambiani. Seguiranno alle 21 musica, testimonianze e proiezioni video. Info: www.facebook.com/apg23

Sabato 11 maggio alle 21, in occasione della ricorrenza del trentennale della consacrazione della chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, il salone teatro dell’oratorio del Ferrone, in via S. Bernolfo 16, ospiterà la Corale villanovese in “La buona novella”.

Il concerto sarà proposto a Mondovì per la prima volta. L’ensemble vocale diretto dalla maestra Romina Ambrogio, con sei cantanti solisti e l’accompagnamento di quattro strumentisti, eseguirà i dieci brani che compongono il celebre album di Fabrizio De André uscito nel 1969, alternati a letture tratte dalle narrazioni dei vangeli apocrifi, che offrirono spunto al cantautore genovese per la composizione della raccolta. La serata, organizzata dal gruppo che anima la biblioteca parrocchiale, è ad ingresso libero. L’invito a partecipare è per tutti.

Al Magda Olivero di Saluzzo sabato 11 maggio alle 21 andrà in scena “Cola bonanima ed Cesarin Capissa”, una commedia in tre atti in lingua piemontese di Nino e Pio Bertalmia, per la regia di Carlo Antonio Panero e portata in scena dalla Compagnia “Dla Vila” di Verzuolo.

Il costo del biglietto è di 8 euro. A tre anni dalla sua morte, viene improvvisamente alla luce, a causa di una liquidazione testamentaria, la doppia vita di “cola bunanima ed Cesarin Capissa”.

Gli equivoci, le situazioni imbarazzanti e i colpi di scena interessano e danno brillantezza alla trama, che sfocerà al termine in una spiegazione che, dopo tanto trambusto, seppellirà ogni dubbio. Ognuno alla fine rientrerà obbligatoriamente nel proprio ruolo e... il tran tran quotidiano riprenderà il sopravvento. Info su www.cinemateatromagdaolivero.it

Sabato 11 maggio alle 20.20, nell’auditorium dello Spazio Varco a Cuneo, appuntamento con Canzoni poco irriverenti, un concerto che celebra la ricchezza e la varietà della canzone italiana e che è stato interamente ideato e realizzato dagli studenti del Conservatorio Ghedini, sotto l’egida della Consulta degli Studenti. La partecipazione è libera e non occorre prenotare.

La musica italiana è stata ed è tuttora testimone dell’evoluzione del linguaggio e degli arrangiamenti dei nostri artisti: nonostante il continuo cambiamento non ha mai perso contatto con la sua tradizione, la sua storia e il suo significato profondo. Da questo assunto nasce “Canzoni poco irriverenti”, un concerto autentico e genuino che raccoglie questo testimone presentando la musica cantautorale in una veste nuova. Suoni, colori e parole si fondono in una serata in cui la musica, facendo tesoro delle sue origini, saprà rinnovarsi ancora una volta. Il concerto, arricchito dalla collaborazione dei docenti di Canto Pop-Rock Roberta Daniel e di Batteria e Percussioni jazz Paolo Franciscone, propone un repertorio che spazia dai pilastri della musica italiana, come Lucio Dalla o Fabio Concato, agli autori più recenti e contemporanei, come Calcutta o Fulminacci.

Info: www.facebook.com/conservatorio.cuneo

A Sinio d’Alba prosegue Primavera a teatro nel Nostro Teatro di Sinio. La rassegna proseguirà domenica 12 maggio alle 17 con la messa in scena di “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, nell’interpretazione della compagnia Coincidenze di Alba, con la regia di Patrizia Sugliano Ingresso libero, info e prenotazioni: www.facebook.com/nostro.sinio

Domenica 12 maggio alle 17.30 nel Monastero della Stella a Saluzzo, torna la grande musica lirica con un concerto tutto dedicato alla “Voce del Soprano” indiscussa prima donna del melodramma.

Sarà un affascinante confronto tra i rispettivi repertori dei soprani di coloratura, rappresentati dall’agilità vocale e dagli acuti brillanti di Anita Maiocco e dei soprani lirici, rappresentati dal timbro caldo e possente di Chiara Sorce. Saranno eseguite le più celebri e amate arie d’opera da Mozart a Donizetti, da Verdi a Puccini, da Offenbach a Bernstein, con il bellissimo punto d’incontro nel Duetto dei fioridalla “Lakmé” di Delibes. Al termine sarà consegnato l’annuale “Premio di Studio” per voci giovani e promettenti della lirica, istituito dall’Associazione in ricordo e in onore della cantante lirica di origine saluzzese Magda Olivero, quest’anno nel decennale dalla sua scomparsa. L’ingresso è libero. Eventuali prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it

Domenica 12 maggio, alle 17.00, l'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Vallauri a Fossano sarà teatro di un evento culturale di eccezionale valore: un concerto narrativo dedicato alle avventure di Marco Polo. Organizzato dall'Orchestra di Fiati e Percussioni della Fondazione Fossano Musica, con la partecipazione straordinaria del narratore Gimmi Basilotta, lo spettacolo promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso la storia e la musica. La "Favola Musicale per Narratore e Orchestra di Fiati e Percussioni" si basa sulle narrazioni del celebre libro "Il Milione", scritto da Rustichello da Pisa alla fine del 1200, che racconta le avventure dell'esploratore veneziano Marco Polo. L'orchestra, sotto la guida di esperti direttori, eseguirà composizioni che sono state arrangiate per concert band, creando un'atmosfera unica che accompagnerà le vicende narrate. Prenotazione presso: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/marco-polo-favola-sinfonica

Al Teatro Salomone di Cherasco domenica 12 maggio appuntamento alle 17 con una fiaba intitolata “Tremotino”, spettacolo a cura di Fdc Teatro e diretto da Amos Mastrogiacomo.

I protagonisti saranno Elisa Mina e lo stesso regista Amos Mastrogiacomo, che faranno vivere le vicende di Auridice, una giovane donna con tanti sogni nel cassetto riguardanti il mondo nobile e reale. Quando le sue ambizioni sembrano diventare realtà grazie a una proposta di matrimonio da parte del re, il futuro di Auridice viene improvvisamente minacciato dalle menzogne del padre. Tuttavia, un'incredibile e misteriosa creatura sembra essere la chiave per risolvere i guai della giovane donna. È una storia che parla di fiducia, di amore e di scoperta di sé, con momenti di suspence e di divertimento che coinvolgeranno grandi e piccini. Info e prenotazioni: teatrosalomonecherasco@gmail.com Biglietti: Posto Unico € 6.00 - Gratuito sotto i 5 anni.

Domenica 12 maggio, alle 17, nell’Auditorium Civico della Città di Borgo San Dalmazzo (via Vittorio Veneto, 19), che co-organizza e patrocina la manifestazione, andrà in scena il concerto “Insieme con la musica” del Coro degli afasici “Enrico Catelli” di A.L.I.Ce. Cuneo Odv Ets, unito al Coro di voci bianche “Insieme con le note” dell’Istituto comprensivo di Bernezzo. I cori riuniti saranno diretti dai musicoterapisti Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa (il primo), con i docenti Diego Longo e Roberto Fresia (il secondo). Ad accompagnare l’ensemble vocale, i musicisti della Fondazione Fossano musica, Diego Arese (tastiere), Mario Crivello (basso), Chiara Rosso (voce), Samuele Tassinari (percussioni) e Dario Lìttera (chitarra). L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti; l’evento è accessibile anche alle persone con disabilità. Per informazioni: www.alicecuneo.it

Domenica alle 18 presso il Salone degli Stemmi del Castello degli Alfieri di Magliano Alfieri, si terrà il concerto “Buscaglione, Carosone e gli anni del boom” con le voci di Davide Motta Fré, corista del teatro Regio di Torino, e di Martina Tosatto, accompagnati al pianoforte dal poliedrico maestro Giulio Laguzzi. Il concerto concentrerà l’attenzione su un periodo molto particolare della storia della musica italiana, quello che va dal termine della Seconda guerra mondiale all’avvento dei Beatles: i mitici anni ’50, l’epoca della ricostruzione, della voglia di tornare a vivere dopo gli orrori della guerra, della ricerca di spensieratezza che culminerà nel celebre periodo della “dolce vita”. Si ripercorrerà in particolare la parabola artistica di due figure di spicco: Fred Buscaglione e Renato Carosone, accomunati dal loro amore per la musica e la canzone irriverente, simpatica e innovativa. Ingresso a offerta libera, necessaria la prenotazione, anche scrivendo a asso.santacecilia@gmail.com

A Govone domenica 12 maggio alle 17.30 ottava edizione di Govone note smart con il concerto del trio Albatros: Francesco Parrino, violino, Stefano Parrino, flauto e Dario Bonuccelli, pianoforte

Il programma del trio include opere di Gaubert, Martinů, Bonis, Rota e una fantasia dedicata al trio stesso. Ingresso gratuito, posti limitati con prenotazione consigliata via mail a prenotazioni@castellorealedigovone.it indicando il numero dei partecipanti.

Domenica 12 maggio, alle 21 presso il Teatro Toselli di Cuneo va in scena lo spettacolo teatrale. "Contro la Guerra", a cura di Francesca Elena Monte, con gli allievi dei corsi di Palcoscenico – Performing Arts Center, video Cece Mannazza e quadri di Piero Reggio. L’intero ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto a Emergency.

La guerra per definizione porta con sé orrore, sgomento e indignazione, generando emozioni ed esperienze devastanti, dalle quali sono spesso scaturite opere artistiche di profonda sensibilità e di portata universale. Questo spettacolo è una raccolta di alcune di esse, un compendio di autori che tra musica, testi teatrali e di narrativa hanno raccontato con voci diverse, dal tragico al grottesco al cabaret, le guerre contemporanee (dalla Prima Guerra Mondiale alla tragedia dell’ 11 settembre fino al conflitto in Palestina) attraverso tutta la gamma degli umani sentimenti: la paura, la rovina, la ribellione, la speranza, la rinascita. Testi di Seneca, B. Vian, B. Brecht, J.S. Foer, Trilussa, E. De Luca L. Costa, Cochi e Renato musiche di F. De Andrè, V. Parra, F. De Gregori, D. Modugno Sulla scena si alternano monologhi intimisti, coinvolgenti scene di massa, cantanti solisti accompagnati da una commovente chitarra. Info: www.facebook.com/gruppo.emergencycuneo

Domenica 12 maggio alle ore 18 nel Teatro Parrocchiale di Demonte, avrà luogo una grande rappresentazione dell'opera lirica "La cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni con coro, cantanti lirici, orchestra EASY OPERA, direttore Paolo Fiamingo. Info: amicididemonte@gmail.com

La Banda Musicale di Mondovì si esibirà in concerto sul sagrato della Basilica di Vicoforte, domenica 12 maggio alle 20.45. La suggestione del luogo farà da palcoscenico al collettivo diretto dal maestro Maurizio Caldera, con l’intervento della cantante Viviana Presutti. Ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala congressi di Casa Regina.

Castelli aperti, arte e musei

Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, il Museo Casa Galimberti propone due visite guidate tematiche, alle 15.30 e alle 17, incentrate sulle figure materne ricorrenti nel percorso museale. Oltre ad un approfondimento storico volto alla conoscenza delle “mamme” delle famiglie Galimberti e Schanzer, Giuseppina, Amalia e Alice, la visita si dipana nella parte artistica del percorso museale proponendo un confronto fra le opere della pinacoteca di famiglia improntate al tema della maternità. Un’occasione unica per approfondire il tema della maternità a Casa Galimberti sia da un profilo storico che artistico. Le visite guidate sono gratuite con prenotazione obbligatoria alla mail prenotazioni.galimberti@comune.cuneo.it

Nella serata di sabato 11 maggio a Bra tutte le strutture che fanno parte del circuito museale braidese – il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa, il Museo Craveri di storia naturale, il Museo del Giocattolo e il museo multimediale della “Casa dei braidesi” ospitato all’interno della Zizzola – saranno straordinariamente aperti ad ingresso gratuito dalle 21 alle 24.

Medesima apertura è prevista anche per Palazzo Mathis, all’interno del quale è possibile ammirare fino al 26 maggio la mostra personale dell’artista torinese Mario Giammarinaro “Paesaggi inquieti”. In particolare, il Museo del giocattolo offrirà alle 21 e alle 22 una visita guidata con laboratorio dedicato ai giochi e divertimenti del periodo pre-cinema: lanterne magiche, taumatropi e fenachistiscopi, ovvero come si giocava con le immagini prima dei pixel. Alle 23 si terrà invece una visita guidata senza laboratorio. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Aggiornamenti e dettagli sul sito www.museidibra.it

Al Museo Civico Mallé, è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”.

L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio.

Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it

Sabato 11 maggio, dalle 10.30, il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo proporrà un laboratorio creativo destinato ai bambini di età compresa fra i 3 e i 7 anni, volto a festeggiare la mamma. Il laboratorio è stato battezzato “Un grembiule per mamma”. Dopo aver osservato i dipinti a tema floreale del museo, ai bambini verrà chiesto di riprodurre e colorare, su un grembiule di ampie dimensioni, una decorazione a tema primaverile per festeggiare la propria mamma. Valorizzato dalle abili e piccole mani dei giovani artisti, sarà consegnato alla fine dell’attività come dono da portare a casa.