Protesta dei trattori, il sindaco: “A Fossano accogliamo gli agricoltori a differenza di Bruxelles” [VIDEO]

Anche il primo cittadino di Fossano, Dario Tallone, ha presenziato da questa mattina alla manifestazione degli agricoltori dove sono accorsi centinaia di trattori provenienti da ogni angolo della provincia seguendo il corteo sul mezzo della Polizia locale che apriva la sfilata.

“Non chiedono di andare sulla luna - continua il sindaco - chiedono di avere prezzi adeguati di vendita. Non riescono più a far fronte alle spese che li consenta di mantenere le proprie famiglie. Auspico che non si aspettino le elezioni europee per poter cambiare qualcosa.”