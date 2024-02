Bra: Giovanni Fogliato presenta i candidati della lista civica [FOTO e VIDEO]

Sono sette simboli che accompagneranno il sindaco uscente Giovanni Fogliato, nella prossima tornata elettorale per l’elezione del nuovo sindaco nel comune di Bra.

Venerdì 23 febbraio nella sala del Centro Polifunzionale Giovanni Arpino di largo della Resistenza, gremita da circa 400 persone, è stata presentata ufficialmente la coalizione: “Fogliato Sindaco di Bra. Insieme”.

La serata è stata aperta da Cristina Mobiglia, che in veste di madrina per tutto il prosièguo della serata, dopo un primo saluto di benvenuto da parte del sindaco Fogliato, ha presentato ad uno ad uno gli interventi di tutti i candidati rappresentati le sette liste che vanno a comporre la coalizione.

Nell’ordine si sono succeduti sul palco: Laura Barranca e Mauro Peira di Ambiente e Solidarietà, lista che concentra il suo programma sulle tematiche ambientali e sulle politiche di solidarietà, “non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato”. A seguire Bra bene comune, rappresentata da Ivana Gianmoena e Francesco Testa, lista che mette al centro del suo impegno politico, la cultura, i diritti e soprattutto l’attenzione alla persona. Proseguendo è stata la volta di Bra è viva, rappresentata da Gerardina Scorziello e Mauro Cortassa, lista che concentra il suo impegno sullo sport e sui valori del volontariato, spesso accomunati dagli stessi intenti. A seguire Bra Lab, lista che si presenta alla tornata elettorale per la prima volta, rappresentata da Laura Arpino e Stefano Bergesio, che mette al centro la transizione digitale e lo snellimento della burocrazia, offrendo supporti ai cittadini nell’uso della tecnologia, lavorando per una giusta inclusione digitale.

Andando avanti nella serata è stata presentata Civicamente, attraverso l’intervento di Noemi Oliviero e Federico Della Rossa. La lista si concentra sulle tematiche legate all’innovazione e allo sviluppo del turismo. Andando verso la conclusione, a salire sul palco, Impegno per Bra, presentata da Francesca Amato e Luciano Messa, la lista intende, con la parola “impegno”, quello di mettere competenze e professionalità a disposizione della cittadinanza e quello di porre attenzione ai quartieri e alle frazioni in un’ottica di unità e coesione: “ogni frazione, ogni quartiere, ha la stessa dignità e diritto di attenzione”.

Ultimo intervento è stato quello della lista del Partito Democratico, rappresentato da Bruna Sibille, ex sindaco di Bra e Walter Gramaglia. I temi del programma della lista, sono quelli da sempre a cuore del partito stesso, il sostegno all’impresa, la tutela del lavoro e la sicurezza.

A chiudere la serata, il saluto del capolista e sindaco uscente, Giovanni Fogliato.

Le immagini della serata