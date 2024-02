Avvistato presunto truffatore a Bastia Mondovì: intervento dei carabinieri in corso

"È stato segnalato pochi minuti fa un presunto truffatore, che si aggira in piazza 4 Novembre e in via Partigiani, in centro paese a Bastia, suonando i campanelli e cercando di introdursi nelle abitazioni



Si tratta di un ragazzo giovane, con il pizzetto, ben vestito: indossa un impermeabile grigio ed ha con sé una cartellina. Si raccomanda di non far entrare nessuno in casa!"

La comunicazione arriva dal Comune di Bastia Mondovì. La presenza della persona è già stata segnalata ai carabinieri, che stanno intervenendo proprio in questi minuti con una pattuglia.