A Mondovì lo spettacolo benefico “La Fabbrica di Cioccolato” sostiene l'associazione Sport-In

Il Teatro Baretti di Mondovì a accolto lo scorso 17 febbraio lo spettacolo di Danza “La Fabbrica di Cioccolato” con la preziosa partecipazione dei ballerini del gruppo GOOD VIBES, sotto la direzione della maestra di danza moderna Manuela Marchisio.

L’evento benefico è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Shuren Dojo e Good Vibes, con il patrocinio del Comune di Mondovì e il ricavato delle offerte è stato destinato alla Associazione SPORT-IN di Mondovì.

L’Associazione Sport-In nasce ad ottobre 2022, raccogliendo l'eredità del progetto decennale della Cooperativa Caracol “SPORTABILITA’”, e persegue la finalità di essere punto di riferimento territoriale per la pratica sportiva con persone adulti e bambini con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) e con persone normo dotate in un’ottica di inclusione e di collaborazione.

Ad oggi sono attivi laboratori di pallapugno, aikido, basket, ginnastica ritmica e teatro, tutte attività condotte da professionisti sportivi afferenti dalle associazioni del territorio col supporto di educatori professionali della Cooperativa Caracol che ne cura il supporto educativo. L’Associazione Sport-In collabora inoltre con le Associazioni del territorio che si occupano di disabilità (Diversamente, Creattività, Arte Libera, Dioniso, Autismo Help, AIFA, Aquiloni di Ceva)) e gli enti del territorio Comune di Mondovì, CSSM, NPI ASLCN1, Istituti Scolastici del territorio e altre Cooperative Sociali.

La partecipazione di famiglie e amici degli organizzatori è stata numerosissima. Lo spettacolo oltre ad essere di altissima qualità ha saputo coinvolgere e divertire il pubblico presente.

L’Associazione Sport-in coglie l’occasione per ringraziare gli organizzatori, i ballerini, ballerine con la loro l’insegnante del gruppo Good Vibes, a tutte le persone che hanno assistito all’evento e il Comune di Mondovì per il costante sostegno alle attività dell'associazione.

L'importo raccolto durante la serata servirà a coprire alcune spese per il trasporto dei ragazzi che frequentano le attività realizzato in collaborazione con l'associazione DIVERSAMENTE e per la partecipazione dei ragazzi e ragazze attivi nell’ass. Sport-In ad eventi sportivi e culturali dentro e fuori del monregalese.

Per maggiore informazione sull’Associazione Sport-In potete scrivere alla mail associazione.sportin@gmail.com.