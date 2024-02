Un progetto contro il cambiamento climatico con ACDA e Cer Nuove energie alpine

La Comunità Energetica Rinnovabile Nuove Energie Alpine in collaborazione con Acda Spa, gestore operativo del Servizio Idrico Integrato, ha avviato il progetto educativo "Run for a Cooler Planet". L’iniziativa mira a sensibilizzare le giovani generazioni sugli effetti del cambiamento climatico e a promuovere comportamenti sostenibili per la tutela delle risorse naturali.

In un'epoca segnata dagli evidenti effetti del surriscaldamento globale, "Run for a Cooler Planet" è un progetto che vede coinvolti 6 Istituti Comprensivi con 8 plessi scolastici, coinvolge circa 600 studenti ed è incentrato sulle conseguenze delle azioni quotidiane sull'ambiente e sulla necessità di adottare pratiche di vita più sostenibili.

Il programma si articola in diverse fasi, tra cui giornate di formazione nelle scuole in cui si dialoga con gli studenti su efficienza energetica e servizio idrico integrato, e un concorso di progetti sostenibili che inviterà le classi partecipanti a proporre soluzioni innovative per la gestione dell'energia e dell'acqua. I migliori progetti riceveranno premi significativi, che contribuiranno all'acquisto di materiale tecnico per gli istituti partecipanti.

Inoltre, il progetto prevede visite agli impianti di depurazione per mostrare ai giovani il ciclo dell'acqua e l'importanza dell'economia circolare, sottolineando come il trattamento dei rifiuti e la produzione di energia possano andare di pari passo con la tutela dell'ambiente.

"Run for a Cooler Planet" rappresenta un passo significativo verso la sensibilizzazione e l'azione contro il cambiamento climatico. Con questa iniziativa, la CER Nuove Energie Alpine e Acda confermano il loro impegno nei confronti della sostenibilità e della responsabilità sociale, contribuendo attivamente alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

“È un dovere impegnarsi per favorire la diffusione di una nuova coscienza ambientale. Viviamo un territorio che ha iniziato a conoscere e a vivere gli effetti del cambiamento climatico. La stagione delle promesse deve finire, è il momento di mettere in pratica le buone volontà. “Run for a cooler planet” è un progetto richiesto dai Sindaci che mettiamo a disposizione di tutti, con la volontà di riproporlo ogni anno ricercando una sempre maggiore partecipazione” dichiara Giuseppe Delfino, Presidente della CER Nuove Energie Alpine e Amministratore delegato di Acda spa.

