Miranda Tomatis (Federmanager Cuneo): siate voi stesse, osate, non abbiate paura!

L’Associazione Federmanager rappresenta e tutela quasi 16.000 dirigenti e quadri industriali offrendo loro servizi di supporto ed assistenza relativi ai vari momenti del rapporto di lavoro dalla costituzione alla conclusione, corrispondendo alle esigenze di orientamento e formazione, erogando consulenza in ordine a questioni previdenziali, fiscali e sanitarie.

Inoltre offre anche significativi servizi legati alla sfera professionale/familiare del dirigente e del quadro, finalizzati ad Accrescimento Culturale, Accrescimento Sociale e Networking

FEDERMANAGER rappresenta, dunque, in modo esclusivo i manager, quadri e dirigenti, delle aziende produttrici di beni e servizi stipulando contratti collettivi e garantendo servizi e tutele tramite enti e società

Miranda, in questo momento di cosa si occupa?

Ho svolto la funzione di Direttore Commerciale per 39 anni in due aziende leader a livello internazionale nel mondo delle macchine per la lavorazione del vetro piano: Bottero S.p.A. e Biesse Group (società quotata in borsa)

Nel 2021 ho aperto una società di consulenza e sono procacciatore di affari. Mi sono concentrata in tre settori principali: industria del vetro, energia rinnovabile/impianti fotovoltaici, sistemi di sicurezza per veicoli portavalori.

Quale esperienza ha avuto in Federmanager e perché è importante e utile iscriversi?

Mi sono iscritta a Federmanager nel 1990 e sono molto contenta di averlo fatto, in quanto mi sono sentita supportata e seguita in modo professionale per sviluppare competenze e conoscenze necessarie per avanzare nella mia carriera, ma soprattutto tutte le volte che avevo bisogno di tutelare la mia posizione e interessi di Dirigente.

A mio avviso, specialmente in questo particolare periodo socio-economico che vede la posizione di Dirigente e Quadro sempre più in difficoltà, è utile e importante iscriversi a Federmanager. Purtroppo ho notato durante questi anni che la tendenza per una buona parte degli iscritti è quella di decidere ad entrare a far parte della nostra associazione solamente nel momento del bisogno (consulenza legale al fine di tutelare la propria posizione, vertenze per termine di rapporto di lavoro che vengono seguite in prima persona dal nostro Presidente Fulvio D’Alessandro con estrema professionalità)

Al fine di poter offrire i nostri servizi in modo sempre più efficace è fondamentale essere una squadra unita e sempre più numerosa. L’investimento richiesto )“meno del valore di un caffè al giorno”) per l’iscrizione a Federmanager rispetto a quanto possiamo ottenere come costante supporto da professionisti del settore, sia dal punto di vista della formazione e del marketing, del networking e del legale, è, a mio avviso, decisamente, il miglior investimento che un Dirigente e/o Quadro possa fare. Pensiamo solamente al tempo risparmiato per svolgere le pratiche FASI.

Quindi il mio appello, a chi ci legge, è quella di aiutarci a diventare sempre più numerosi, ad aumentare i nostri iscritti, per essere sempre più forti, a far sentire la nostra voce collettiva nelle discussioni con le istituzioni e le organizzazioni aziendali, che stanno vivendo un cambiamento repentino, guidate, a volte, da obiettivi di immediato e mero profitto.

Il Dirigente e/o il Quadro iscritti a Federmanager fanno parte di un Gruppo, di una associazione di professionisti che li tutela costantemente durante la vita lavorativa.

Si pensi solamente, se ogni attuale iscritto, portasse almeno un nuovo iscritto potremmo raggiungere la quota 1000 nel giro di un anno!

Miranda, ci può dare un consiglio e/o un’idea per una dirigente oppure un quadro donna che ha desiderio di entrare nella squadra Federmanager e nel Gruppo Minerva?

Entrare a far parte della squadra Federmanager Cuneo e del Gruppo Minerva Cuneo contribuisce allo sviluppo delle capacità di leadership e soprattutto alla fiducia in sé stesse e alla consapevolezza delle proprie capacità.

Tempo fa avevo letto un interessante studio americano che sosteneva che le donne generalmente si sottovalutano e quindi non si spingono avanti per migliorare la loro posizione.

Quindi il mio suggerimento è “siate voi stesse, osate … non abbiate paura”.

Informazioni e contatti

FEDERMANAGER CUNEO – VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – 12100 – CUNEO

L’e-mail è: segreteria.cuneo@federmanager.it

Telefono: 0171 455699

I Nostri orari

· lunedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00

· mercoledì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00

· venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (previo appuntamento

Scarica qui la brochure dei Servizi Federmanager CUNEO