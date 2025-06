Street Parade 2025: Zurigo si prepara all’invasione elettronica del 9 agosto

Il cuore di Zurigo è pronto a battere ancora una volta al ritmo della musica elettronica. Il prossimo 9 agosto, la città svizzera ospiterà la 32ª edizione della Street Parade, il leggendario festival techno nato nel 1992 da un'idea dello studente Marek Krynski. Quella che era partita come una manifestazione per la pace e la tolleranza, ispirata alla Love Parade di Berlino, è oggi uno dei più grandi raduni di musica elettronica al mondo. Un appuntamento che richiama ogni anno centinaia di migliaia di appassionati, trasformando il lungolago zurighese in una metropoli danzante a cielo aperto.

Cifre e colori di un’edizione da record

Per l’edizione 2025 si prevedono numeri imponenti: circa 900.000 partecipanti sono attesi lungo i 2 chilometri di percorso sul lungolago. A muovere la folla saranno 28 coloratissime Lovemobile, i carri musicali che sfileranno dalle 14:00 alle 22:00, accompagnati da otto palchi fissi attivi già dalla tarda mattinata. La festa, tuttavia, non si esaurirà al tramonto: la musica continuerà fino a mezzanotte e poi si riverserà nei club della città con i tradizionali after-party. Con una macchina organizzativa collaudata, la città sarà pronta a gestire logistica, trasporti, sicurezza e servizi per un'affluenza da record.

Tolleranza, musica e sicurezza: il cuore dell’evento

Il motto scelto per l’edizione 2025 è ancora una volta un richiamo ai valori fondanti della Street Parade: "Prefer: Tolerance". Un invito esplicito a vivere la festa nel rispetto degli altri e dell’ambiente. Come già accaduto nel 2024, saranno attivi punti di raccolta per PET e lattine presso gli stand ufficiali, per ridurre l’impatto ambientale dell’evento. L’abbandono di rifiuti sarà sanzionato con la massima severità. Sul fronte della sicurezza, resta alta l’attenzione per eventuali minacce: gli organizzatori si riservano la possibilità di cancellare l’evento anche all’ultimo minuto, in caso di pericoli concreti.

L’Italia sale sul carro: partenze da tutto lo stivale

La Street Parade non è solo un evento svizzero: è un rituale europeo. Dopo il ritorno del carro ticinese nel 2024, l’Italia sarà ancora protagonista anche nel 2025. MondoFestival ha già annunciato pacchetti speciali con partenze in bus da tutta Italia, da Napoli a Torino, da Roma a Bergamo, con opzioni che includono anche hotel e assistenza in loco. Una proposta pensata per facilitare l’esperienza di viaggio e partecipazione, attirando giovani da ogni regione. L’edizione 2025 promette così di essere ancora più internazionale, colorata e inclusiva.

Oltre la parata: la festa continua nei club

Quando i carri si fermano, la festa non finisce. Dalle 22:00 fino a notte fonda, la Street Parade continua nei club, nei locali e nei party ufficiali sparsi per tutta Zurigo. Le strade si svuotano, ma la città continua a vibrare al ritmo di DJ set, performance live e feste a tema. È in questa seconda parte che si sprigiona tutta l’energia notturna della manifestazione, capace di unire giovani provenienti da tutta Europa in un unico, grande abbraccio musicale.

Un rito collettivo che evolve ogni anno

La Street Parade è più di un semplice evento musicale: è un rito collettivo che evolve con il tempo, riflettendo i cambiamenti sociali, culturali e tecnologici della società. Nato con finalità pacifiste e idealistiche, è diventato un fenomeno globale che conserva intatto il suo spirito originale: celebrare la libertà, la musica e la tolleranza. L’edizione 2025 sarà l’ennesima occasione per testimoniare come una parata possa diventare linguaggio universale, tra suoni, colori e partecipazione.

Zurigo, il 9 agosto, sarà più che mai il centro del mondo elettronico.

















