Proseguono gli appuntamenti della rassegna Arpademia for Cuneo

Continuano gli appuntamenti della Terza Rassegna Arpademia for Cuneo realizzata dall’Università Popolare dell’Alto Monferrato con il contributo della Fondazione Crc con la direzione artistica della Prof.ssa Eleonora Perolini e la co-direzione della Prof.ssa Valentina Meinero.

CERVASCA Lunedì 28 agosto Chiesa di San Michele Arcangelo ore 21

“Le canzoni della nostalgia” interpretate da

Michelangelo Pepino – Serena Garelli – Eleonora Perolini – Alessandro Buccini – Manuel Concilio – Valentina Meinero

CUNEO sabato 16 settembre Associazione Palcoscenico Viale Angeli, 1- ore 19.30

"Fiaba Musicata" Valentina Meinero e alcune sue giovani allieve arpiste ed Eugenia Ruggieri al flauto

CUNEO Sabato 2 marzo 2024 alle ore 17 Sala Incontri dello Spazio Incontri della Fondazione Crc di Cuneo in Via Roma 15, “Cartoni Animati: colonne sonore della nostra vita” dall’arpista Valentina Meinero e dalla soprano Serena Garelli.

CUNEO Domenica il 21 aprile 2024 ore 18 Rondò dei Talenti via Luigi Gallo, 1 - Cuneo

Vincenzo Zitello, arpista

CUNEO 26 maggio 2024 alle ore 17

Rondò dei Talenti via Luigi Gallo, 1 - Cuneo

Eleonora Perolini con Valentina Meinero

“L’Arpa è Musica, passione e molto di più … “

Laboratorio inclusivo per tutti i presenti che verranno avvolti dai benefici delle armonie e della musica d’insieme

Arpademia si occupa della diffusione dell’Arpa con corsi, master e ricerca sull’effetto della vibrazione della corda sulla persona. Con questo obiettivo sono previsti concerti, laboratori didattici per bambini e adulti, masterclass, mostre, e conferenze; un programma che permette di avvicinare tutti alla conoscenza di questo magico strumento.

“L’Arpa … solo a nominarla suscita emozioni- afferma Eleonora Perolini - Dopo 20 anni Arpademia, consolidata e cresciuta, su basi solide di esperienze uniche e irripetibili, si offre al pubblico più ampio, a coloro che con sensibilità seguano già dei percorsi e a chi, con curiosità voglia conoscerci”.

“La novità è nell’apertura a tutti, - continua la Perolini, - a quel pubblico che vuole trascorrere giorni di arricchimento interiore, per quelle arpiste che vogliano conoscere la realtà di Arpademia e codividerne gi stessi principi e ideali affiancando l’attività didattica -concertistica con quella della ricerca scientifica.

“La mia vita da sempre gira intorno all’arpa in tutte le sue sfaccettature” - afferma Valentina Meinero- “ E’ per me un grande onore poter ospitare, grazie al progetto Arpademia, eventi che, come da anni cerco di realizzare, permettano di conoscere, scoprire e suonare l’arpa”.

È richiesta curiosità, semplicità e disponibilità alla scoperta innovativa dell’effetto benefico della vibrazione della corda su ognuno di noi! Vi aspettiamo!

Per informazioni arpademia@gmail.com