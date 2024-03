Dai volontari civici di Ceva un aiuto prezioso per far conoscere le buone pratiche sociali

Cultura, Ecologia, Volontari, Ambiente. Sono queste le quattro parole, i quattro “concetti guida” del gruppo dei volontari civici della città di Ceva, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. Passando spesso dalle parole ai fatti: ripulendo le strade, informando sulle buone pratiche ecologiche da mettere in atto, piantando, adottando o regalando piante, scendendo in piazza per manifestare contro la violenza.

“Da tempo il Comune di Ceva ha regolamentato la possibilità per i cittadini di vivere l’esperienza del volontariato pur non facendo parte di particolari organizzazioni - spiega l’assessore Silvia Piccardo - Da qualche anno si è consolidato, attorno a questo progetto, un piccolo gruppo di persone che, credendo nella funzione del volontariato anche dal punto di vista del rafforzamento del tessuto sociale, dedicano il loro tempo a supporto di diverse iniziative a cominciare da quelle dedicate alla lotta contro l’abbandono di rifiuti in spazi aperti all’utilizzo pubblico”.

Per questo logo del gruppo sintetizza perfettamente gli ambiti in cui operano – Cultura, Ecologia, Volontari, Ambiente – e che si prefigge di supportare.

Oltre ad alcune iniziative autonome, i Volontari Civici sono coinvolti in alcune campagne come Spazzamondo, sostenuta dalla Fondazione CRC, Cambiagesto, mirata alla lotta contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta e M’illumino di meno, a favore della diffusione della cultura della sostenibilità ambientale. “Nello spirito del volontariato - prosegue l’assessore al Comune di Ceva Silvia Piccardo - come strumento di partecipazione, la collaborazione concreta è stata dedicata anche a temi di natura più sociale e culturale. attraverso alcune iniziative progettate in occasione della giornata contro la violenza sulle donne”.

Piccardo ci tiene a sottolineare come: “il lavoro prezioso dei Volontari civici non sia da considerare come un servizio gratuito. Questa interpretazione può portare ad equivocare sul loro ruolo che non è quello di fornire delle prestazioni che i cittadini già pagano attraverso le tasse bensì quello di trasmettere il più possibile i valori come il senso di appartenenza alla comunità attraverso piccoli gesti condivisi. Si tratta di una sfida complessa che i Volontari sono sempre pronti a raccogliere nella speranza che altri possano unirsi a loro. L’Amministrazione Comunale - conclude l’assessore Piccardo - non può che essere grata per questo impegno prezioso”.