A Ezio Raviola, già presidente di Fondazione CRC, l'onorificenza pontificia di Cavaliere di San Gregorio Magno

Nella mattinata di sabato 1º giugno, presso il Vescovado di Mondovì, è stata conferita l’onorificenza pontificia (Cavalierato di San Gregorio Magno) a Ezio Raviola, già presidente della Fondazione CRC

Il Cavalierato di San Gregorio Magno rappresenta uno dei più alti riconoscimenti conferiti dalla Santa Sede a coloro che si sono distinti per la loro dedizione e il loro servizio altruistico alla Chiesa Cattolica e alla società in generale. In tale occasione Ezio Raviola ha ricevuto le insegne dell’ordine e la pergamena sottoscritta dal Segretario di Stato Card. Pietro Parolin.

Il conferimento di tale titolo non è solo un riconoscimento di meriti passati, ma anche un incoraggiamento a continuare a servire la società con dedizione ed integrità.

Alla cerimonia erano presenti il Vescovo di Mondovì, Mons. Egidio Miragoli, il Presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola, la Vice Presidente Elena Merlatti, gli attuali e i precedenti consiglieri dell’area monregalese, oltre ad alcuni familiari del neo Cavaliere.