Torna la lotteria di Pasqua per il Centro Down di Cuneo

Era il lontano 2014 quando una mamma, aiutata prima di tutto dal nonno del suo piccolo ed insieme ad altri genitori storici dell'Associazione, ha cominciato a promuovere la lotteria di Pasqua per raccogliere fondi utili al Centro Down

Cuneo odv.



Da sempre, un tabellone di 90 numeri (1 biglietto 3 euro, 2 per 5 euro) è abbinato alla ruota di Torino: quest'anno l'estrazione è prevista il 28 marzo e permetterà di vincere un uovo da 4Kg della Appendino come primo premio ed una bellissima bottiglia di Prosecco Valdo come secondo.

Il Centro Down Cuneo odv, con più di cento associati e di sessanta ragazzi e bambini seguiti, si occupa della formazione all'autonomia, offrendo incontri specifici nel periodo scolastico ed altre attività complementari come musicoterapia, arte terapia, corsi di cucina, ecc.



"Ringrazio di cuore chi, all'interno dell'Associazione, continua ad impegnarsi in ogni forma di raccolta fondi: da queste belle iniziative, alla partecipazione ai vari bandi delle Fondazioni.- dice la presidente Cristina Biadene - "Ringrazio ancora più chi, pur non conoscendo nel profondo i nostri ragazzi e le loro necessità, decide comunque di sostenerci: attraverso tutto questo, riusciamo ad erogare servizi utili per l'autonomia e la migliore inclusione ai nostri figli. Ricordiamoci sempre che un adulto autonomo ed integrato, se pur nella propria unicità, è una persona che può dare, attiva e non un peso per la società."

Sulle pagine social del Centro Down Cuneo odv sono presenti i negozi e le scuole presso cui è possibile acquistare i biglietti, in alternativa è possibile richiederli sempre sulle stesse tramite messaggio; quest'anno sono circa 126 i premi in attesa di essere vinti.