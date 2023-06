A Borgo un concerto dei Nomadi in memoria di Luca e Andrea

"Luca adorava i Nomadi e il suo più grande sogno era quello di poterli ascoltare a Beguda. Lo abbiamo realizzato". È emozionata Monica Giraudo, la titolare di Lovera Fiori, quando racconta come è nato il progetto del grande concerto. Tutto in memoria di Luca Giraudo e Andrea Martini, amici per la pelle, originari di Beguda e scomparsi insieme nel gennaio 2015 in un tragico incidente stradale in Valle Stura. Avevano entrambi 34 anni.



I Nomadi si esibiranno in concerto giovedì 3 agosto alle 21 nell'area festeggiamenti di Beguda, ad un prezzo popolare di 15 euro, gratuito per i bimbi sotto gli 8 anni. Tutto all'aperto con il palco coperto. Per cui, anche in caso di maltempo, non verrà rinviato. L'evento è stato organizzato dal Comitato della frazione borgarina, con la collaborazione delle Pro Loco di Bassa Valle, associazioni e amministrazione comunale.



"È un concerto che nasce dal cuore di tanti volontari e collaboratori che hanno dedicato gran tempo a progettarlo e metterlo in piedi - spiega Barba Brisiu - . I Nomadi poi sono ben affini al nostro essere, rispecchiano il nostro pensiero e la nostra mentalità. Non a caso la risposta delle Pro Loco è stata entusiasta".



Si potrà accedere all'area concerto dalle 14 con possibilità di mangiare e bere. Saranno le Pro Loco di Bassa Valle a proporre piatti tipici. Tutto è stato organizzato nel dettaglio, con due zone parcheggio gratuite e un'area tende e camper per poter soggiornare. "L'obiettivo è richiamare piu gente possibile e far lavorare tutte le attività nei dintorni", dicono gli organizzatori.



I biglietti si potranno acquistare sul posto oppure in prevendita su liveticket.it e in molte rivendite della zona. Biglietti disponibili a Borgo presso: bar Koala in via Cuneo, cartoleria Brunori in corso Barale, tabaccheria Lovera in corso Nizza e Lovera Fiori a Beguda. Ma anche in valle: all'autogrill Vallata a Gaiola, alla Porta di Valle a Demonte, al Sarvanot Pub di Robilante, da Fausto alimentari di Peveragno, presso la bottega Sadonio di Caraglio, e la tabaccheria di Susanna Petronio a Cuneo.



"Oltre all'amministrazione comunale, ci teniamo a ringraziare il responsabile del servizio del Suap Unione Montana e il comandante della Polizia locale di Borgo per il supporto fondamentale. Grazie alle associazioni che stanno collaborando per la perfetta riuscita dell'evento", ci tengono a dire gli organizzatori.



Il concerto dei Nomadi è inserito all'interno della festa estiva di frazione Beguda. Lo spiega il presidente del Comitato Samuele Giraudo: "Si parte mercoledì 2 fino a lunedì 7 agosto".



Ricco il programma.

Mercoledì 2 agosto serata liscio con gara a bocce e a carte belota.

Giovedì 3 i Nomadi.

Venerdì 4 agosto cena con paella; a seguire concerto di una cover band anni '80-'90-2000.

Sabato 5 la processione dalla chiesa vecchia a quella nuova e poi serata giovani con dj-set.

Domenica mattina processione con banda, messa e rinfresco offerto dal dedicato Marco Occelli. Nel pomeriggio raduno di auto sportive, e serata liscio.

Lunedì pomeriggio giochi per bimbi; la sera cena con carne alla brace, poi concerto della corale 'Le nostre valli'.