MALTEMPO / Martedì sarà ancora allerta gialla sulle valli Po, Varaita, Maira e Stura

Rientra almeno in parte l’allerta meteo sulla nostra provincia. Se per oggi, lunedì 4 marzo, il Cuneese era ancora toccato dall’allerta arancione sulla Valle Po e da quella gialla per la zona E, che ricomprende valli Varaita, Maira e Stura, per la giornata di domani, martedì 5, il bollettino appena diffuso dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente raccomanda ancora prudenza in queste stesse zone, ma con livello di attenzione giallo.

"Dal pomeriggio di domani – si legge sul bollettino diramato alle ore 13 – è atteso un nuovo peggioramento che porterà precipitazioni sparse sulla regione, moderate localmente forti e a carattere di rovescio sul settore orientale; la quota neve sarà in calo fino a 800-1000 m. I fenomeni saranno in esaurimento già nel corso della mattinata di mercoledì".