Presentato il fitto programma della Cultura di Saluzzo: sette mesi con cinquanta eventi

Un programma vastissimo che va dal 5 marzo a settembre e oltre. Sette mesi negli spazi de "Il Quartiere" (ex Caserma Musso), che si sta consolidando sempre più come polo socioculturale e aggregativo della città, ma anche in altre aree urbane con oltre 50 appuntamenti tra incontri, presentazioni di libri, personaggi di spicco, spettacoli, mostre.

Appuntamenti che sono il programma di rassegne storiche, come "Storie di (Dis) pari opportuinità o Il Tempo Ritrovato, altri che sono il risultato di collaborazioni con kermesse come “Attraverso Festival” o “Borgate dal vivo”.

La lunga programmazione dell’Assessorato alla Cultura di Saluzzo che accompagna fino all’autunno, è stata presentata questa mattina (lunedì 4 marzo) alla biblioteca "Beccaria Rolfi" dall’assessora Attilia Gullino.

Per la rassegna Trame di quartiere, saranno a Saluzzo, insieme ad altri autori, nomi di spicco come il biologo e naturalista Daniel Lumera il 2 maggio ed il fisico Vincenzo Schettini il 7 giugno.

All’interno di Trame di quartiere ritorna anche quest’anno, dopo il successo di pubblico riportato nell’edizione passata, Trame in giallo, rassegna tinta di colori polizieschi e investigativi nata da un’idea di Alberto Gedda, direttore del Corriere di Saluzzo, in collaborazione con il Consorzio Colline saluzzesi che offrirà le degustazioni.

Si parte domani con "Il codice della vendetta" di Pasquale Ruju, primo appuntamento dei sette in programma. Martedì 12 marzo Grazia Castiglioni introdurrà il suo libro "Dentro il cuore della notte" insieme alla giornalista Anna Grassero, mentre Elena Biondo con "Soli tra le stelle", insieme a Maurizio Blini, saranno protagonisti martedì 19 marzo. “L’affascinante rassegna vede quest’anno la partecipazione di due gialliste, proprio nel mese dedicato alle donne e alla storica iniziativa del Comune "Storie di (dis)pari opportunità". Progettualità diverse che si incontrano, quindi, con la speranza che possano trovare l’interesse della comunità, creare partecipazione e crescita collettiva”.

In collaborazione con Borgate dal vivo, saranno a Saluzzo Aldo Cazzullo e Moni Ovadia l’8 luglio e Vera Ghemo il 16 luglio.

Prenderà poi il via la seconda edizione di Attraverso festival, che unisce i territori di Langa Roero, basso Piemonte e le Terre del Monviso e che porterà a Saluzzo una terna di personaggi noti: Matteo Saudino alias Barbasophia il 25 luglio con lo spettacolo "Vite Ribelli", Andrea Pennacchi con "Mio padre Padre- appunti sulla Guerra civile" il 28 luglio e lo storico e divulgatore Alessandro Barbero il 2 settembre.

Tra i tanti appuntamenti la stagione estiva vedrà anche la rassegna teatrale "Sere Destate" realizzata da compagnie under 35 con 4 spettacoli nei giardini della scuola Apm, organizzata dal Teatro del Marchesato in collaborazione con la Uilt. La rassegna si concluderà il 14 luglio al quartiere della ex Caserma Musso con una festa finale.

Sottolinea l’assessora Gullino “Grazie al lavoro del settore cultura, ad Emilio Sidoli, Antonella Rey, Daniela Grande, Daniela Rebuffo, alla Fondazione Bertoni, all'Apm e a tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questo ricco calendario. Dopo la pandemia è cresciuto il bisogno di partecipare ad eventi che siano stimolanti e consentano confronti e scambi; il nostro obiettivo è stato quello di portare a Saluzzo e al Quartiere opportunità di incontri e momenti di condivisione che fossero in linea con i desiderata di tutti i cittadini, allargando il più possibili gli ambiti di interesse e cercando di mantenere un livello culturale alto per creare opportunità di crescita ma anche di svago per tutta la comunità".

Tra le anticipazione anche quella della quarta edizione, a ottobre, della Festa del libro medievale che avrà come tema I colori del Medioevo. Ci saranno un prefestival, il festival e iniziative collegate con il Salone del Libro di Torino. Parallelamente è stata confermata per il 2024 la rassegna Mof, il Marchesato Opera Festival.

Alla Castiglia, visto il successo crescente di pubblico, è stata prorogata fino al 1 aprile la mostra "Fotografia è donna. L'universo femminile dell'Agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi".