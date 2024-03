Minaccia l'inquilino moroso, "se non mi paghi l'affitto ti ammazzo!": assolto padrone di casa

Per due anni e mezzo l’inquilino che aveva preso in affitto il suo appartamento di Cuneo non pagò il canone e per questo motivo, tra i due, era in corso una causa civile di sfratto. Nel marzo 2022, quindi qualche mese prima che venisse emessa la convalida, il proprietario di casa, un ottantenne residente a Bernezzo, si trovò denunciato e poi imputato in tribunale a Cuneo con le accuse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e possesso ingiustificato di armi da fuoco.

A denunciarlo era stato l’inquilino, costituitosi parte civile nel procedimento, che ai Carabinieri raccontò di essere stato minacciato dal padrone dell’appartamento. “Se non mi paghi l’affitto io ti ammazzo!”. Questa la frase che avrebbe pronunciato l’imputato toccandosi il borsello come per lasciare intendere di avere un’arma con sé. E in effetti le armi, un fucile e una carabina non denunciate, a casa dell’imputate vennero trovate e questo gli costò un’altra denuncia per il loro possesso ingiustificato.

Sul punto, l’avvocato della difesa ha sostenuto l’impossibilità di sapere con certezza quale fosse la loro effettiva potenza in quanto, dopo il sequestro, nessuna perizia era stata fatta.

Il giudice ha assolto l’uomo dall’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’ha condannato a 5 mesi e 5 giorni di reclusione per la violazione sulla legge delle armi, oltre al pagamento di 1300 euro di multa.