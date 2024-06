Bra: Luciano Messa, confermato assessore, guarda al futuro dei lavori pubblici e della Polizia Locale [INTERVISTA]

Tra gli assessori della Giunta Fogliato a Bra per il quinquennio 2024/2029 c’è un volto noto: Luciano Messa, a cui viene confermata la delega ai lavori pubblici, con alcune novità rispetto alla precedente Amministrazione. In vista del primo Consiglio comunale, previsto per giovedì 27 luglio, lo abbiamo raggiunto per farci raccontare di cosa si occuperà e cosa attende la città di Bra nel prossimo futuro.

Da quanto tempo è nell’Amministrazione braidese e quali cariche le sono state affidate?

Ho espletato due mandati con la Giunta Sibille e sono al secondo con Fogliato: inizio dunque il mio 16° anno di attività. Le mie deleghe, data la mia formazione, hanno fatto sempre riferimento ad ambiti tecnici, in particolare ai lavori pubblici, viabilità e alcuni elementi di contorno, come patrimonio e protezione civile. Per questo mandato, mi è stata aggiunta la delega alla Polizia municipale, prima affidata a Biagio Conterno.

Proprio su questo versante, come intende proseguire il lavoro del suo predecessore, in particolare sul tema della videosorveglianza?

Il lavoro di Conterno è un buon punto di partenza. Ci sono esigenze nuove da analizzare: i primi mesi saranno rivolti allo studio delle prospettive, con l’obiettivo di fornire nuovi strumenti per operare sul territorio. Mi sembra comunque che l’attività della polizia sia già integrata con le altre forze dell’ordine.

Bra è già ampiamente videosorvegliata, ma è sempre maggiore la necessità di controllo, direzione verso cui vogliamo puntare, fermo restando la presenza di bandi da cui poter ottenere i fondi necessari.

Per quanto riguarda invece i lavori pubblici: negli ultimi tempi Bra è stata interessata dai tanti progetti legati al Pnrr. Quali sono dunque le prospettive future?

In questo momento Bra vede tre cantieri in corso grazie al Pnrr: l’ex mattatoio, l’asilo nido e palazzo Garrone. La nostra prima sfida consisterà nel portarli a termine nei tempi previsti.

Ci sono poi altri interventi importanti, come il raffrescamento del Politeama, che sono già finanziati e programmati e partiranno presumibilmente nei prossimi mesi. Devono poi iniziare i cantieri per la riqualificazione della manica della scuola Montalcini su via Vittorio e la trasformazione dell’ex scalo merci in un grande parcheggio. Sul lungo periodo, ci occuperemo in particolare della riqualificazione urbane con il rifacimento di interi assi viari e altri interventi di manutenzione.

In chiusura, vuole lasciare un messaggio ai suoi cittadini dopo la sua rielezione?

Ringrazio per la fiducia confermata, che mi fornisce entusiasmo e voglia di continuare. Le sfide energetiche e ambientali che vivremo nei prossimi cinque anni sono molto interessanti: abbiamo la squadra giusta per affrontarle.