Gli alunni del Denina Pellico Rivoira incontrano l'amministrazione saluzzese

Proseguono i progetti di cittadinanza attiva del dipartimento di diritto dell’istituto Denina Pellico Rivoira e continuano gli incontri con enti o istituti del territorio.

Il 26 febbraio scorso i ragazzi della classe 5^ A indirizzo SIA del "Denina Pellico Rivoira", accompagnati dal prof. Francesco Boglione, si sono recati presso il comune di Saluzzo dove ad attenderli c’era l’assessore alle politiche giovanili Andrea Momberto.

L’incontro, oltre ad avere come scopo il coinvolgimento dei ragazzi verso una maggiore partecipazione attiva alla vita politica, è stato motivo di confronto tra studenti e amministratori comunali che hanno potuto spiegare ai “nuovi” maggiorenni l’importanza di essere cittadini coinvolti e partecipi della vita politica comunale e non solo utenti critici del sistema pubblico in generale. L’importanza di trasmettere ad ognuno di noi la valenza delle istituzioni pubbliche è necessaria, soprattutto in un periodo storico in cui si sta perdendo un po’ la passione per la partecipazione politica attiva.

Durante le ore trascorse insieme l’assessore Momberto, a cui va un sentito ringraziamento, ha fornito ai ragazzi nozioni storiche riguardanti il palazzo comunale e ha ricordato alcuni importanti figure istituzionali a cui ancora oggi il comune di Saluzzo rende omaggio. La visita si è poi focalizzata sugli organi comunali e su alcune delle loro funzioni: la classe è stata interamente accolta nell’ufficio del Sindaco Mauro Calderoni che è stato molto disponibile nel confrontarsi e dibattere con i ragazzi sul futuro della politica e sull’importanza del loro coinvolgimento presso le istituzioni pubbliche di ogni genere e livello.

Parte conclusiva svolta in sala consiliare dove alcuni ragazzi si sono disposti nei banchi della maggioranza e dell’opposizione, mentre altri si sono seduti al posto della giunta. Qui è nato un apprezzabile dibattito politico in cui i ragazzi hanno espresso le loro opinioni e rivolto domande pertinenti all’assessore sul suo operato, sulla politica nazionale e su quella locale.