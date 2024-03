“Le donne di Faber”: al Don Bosco di Cuneo un omaggio all’universo femminile

Sul palco, alle ore 21, ci sarà il gruppo musicale Il Colore del Vento, per un emozionante tributo a Fabrizio De André intitolato “Le donne di Faber”, in occasione della Festa della Donna.

Sarà emozione, ma anche riflessione e consapevolezza, in una serata che, come spiegano gli organizzatori, desidera essere: “Una rassegna di figure di donne che meritano sempre, come ricorda De André ne ‘Le Passanti’ da un brano di Georges Brassens, la dignità di essere regine, perché sanno rendere la vita degli uomini gioiosa, perché esse stesse sono gioia, sono forza vitale, sono da pensare sempre con amore, come le compagne di un viaggio, i cui occhi sono davvero il più bel paesaggio, e mai, come talvolta accade nel nostro tempo, con possesso e violenza.”