Rilascio passaporto: lunedì 11 marzo open day agli sportelli di Cuneo, Bra e Ceva

Lunedì 11 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 13, presso gli sportelli passaporti di Cuneo, Bra e Ceva, si terrà un "open dy" riservato esclusivamente ai residenti della provincia di Cuneo e contingentato agli orari sopra indicati.

A comunicarlo la Questura di Cuneo.

A tal proposito si specifica che verranno prese in considerazione solamente le pratiche complete di tutta la documentazione necessaria per ottenere il passaporto. L’elenco è consultabile attraverso il seguente link: https://questure.poliziadistato.it/it/Cuneo/articolo/5730df5d832d4587547201.

Si invita pertanto l'utenza a presentarsi solo se in possesso di tutti i documenti necessari e sii raccomanda altresì di compilare il modulo di domanda per la richiesta di passaporto preferibilmente al computer e/o con scrittura in stampatello al fine di rendere più veloce l'acquisizione delle pratiche allo sportello.