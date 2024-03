Bra, nuove Zone 30 nelle frazioni di Pollenzo e Bandito

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per favorire una mobilità sempre più green che vada a migliorare la qualità dell’aria e la sicurezza degli utenti della strada. Così, grazie al finanziamento del “Bando per la realizzazione di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva” della Regione Piemonte, si stanno progettando un nuovo percorso ciclabile che attraversa il centro cittadino e due nuove Zone 30 da realizzare nelle frazioni di Pollenzo e Bandito. Contestualmente verrà ampliata anche la Zona 30 già operativa da tempo nel concentrico cittadino.

Si tratta di vie nelle quali vige il limite dei 30 chilometri orari e in cui viene riconosciuta la priorità ai velocipedi. Le strade interessate sono via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II, via San Rocco, via E. Guala, via Mercantini, via Montegrappa, via Ballerini, via Cacciatori delle Alpi, via Crimea, a Bandito via Visconti Venosta e a Pollenzo via Regina Margherita, via Fossano, via del Teatro, via Amedeo di Savoia, via Carlo Alberto e via Colosseo. Il progetto prevede inoltre la realizzazione, in centro città così come nelle frazioni, di nuove nuove strade urbane ciclabili sul modello di via Umberto I.

Nell’ambito dello stesso finanziamento verrà realizzato un percorso ciclabile particolarmente dedicato ai più giovani che collegherà il centro cittadino, la biblioteca, la scuola le palestre del plesso “E. Mosca”, piazza Giolitti, i campi sportivi di via Ballerini e il palazzetto dello sport, con la contestuale riqualificazione dell’attraversamento pedonale tra via Montegrappa e via Gandino.

Sono infine in programma anche l’istituzione di zone scolastiche nelle pertinenze degli dagli istituti scolastici braidesi durante gli orari di uscita e ingresso degli alunni.

Il costo complessivo degli interventi ammonta a 185 mila euro, di cui 36 mila a carico delle casse comunali finanziati con interventi sostenuti da un precedente Bando del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”) e la restante parte finanziata dalla Regione Piemonte.

“Con questi interventi - commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alla mobilità sostenibile Daniele Demaria -, si prosegue nel processo di incremento della sicurezza della mobilità ciclabile con la consapevolezza che si tratta di un percorso graduale ma ineludibile per una buona vivibilità quotidiana della nostra città e per il rispetto degli obiettivi ambientali che ci stanno a cuore”.