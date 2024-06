Saluzzo: all’asilo San Giuseppe è nato il “Giardino della cura”

Rosmarino, salvia, menta, maggiorana: tante piantine, con il nome dei bambini che le hanno piantate, formano un piccolo giardino: “Il tuo giardino della cura” nello spazio esterno dell’asilo San Giuseppe, in corso Piemonte, per “fare piccole cose ma con amore” come dice la targa che lo identifica.

L’iniziativa è della Fidapa di Saluzzo, nell’ambito del service che caratterizza il biennio 2023-2024: "La cultura del rispetto, delle regole, della dignità, della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e una società migliore - ha spiegato Bruna Chiotti attuale presidente della sezione saluzzese della Federazione femminile.

"Rispetto della persona, della natura e dell’universo che ci circonda. E allora quali migliori destinatari di uno scopo che si dovrà portare avanti: i bambini, che dobbiamo responsabilizzare e sensibiizzare fin da piccoli. Grazie alla disponibilità della direzione della struttura e delle insegnanti, abbiamo pensato ad un pezzettino di terra, in cui i bimbi potessero mettere a dimora una piantina tutta loro, da curare".

E’ stato un vero e proprio un momento di festa, che ha visto i bimbi avvicendarsi nel piantare le aromatiche alla presenza del vescovo Cristiano Bodo, di componenti del direttivo della struttura Giuliana Rivoira, Simona Bellino, di genitori, rappresentanti dell'Amministrazione e del direttore Odb, don Dario Ruà: “E’ un importante messaggio per loro: assegnare qualcosa di cui prendersi cura ad iniziare dalle piante. Una iniziativa che si colloca nel quadro di attività dell’asilo che vuole dare accento al mondo dell’outdoor, a ciò che sta fuori".

Il prossimo anno il service Fidapa Saluzzo, avrà come parola chiave la gentilezza e si concluderà con il liceo Soleri- Bertoni interessando lo spazio verde esterno alla scuola, nel cortile della ex caserma Musso.

"Due progetti, due comportamenti rispettosi: la cura e la gentilezza - conclude la presidente Chiotti - che vogliono declinare a Saluzzo il nostro tema nazionale della cultura del rispetto".