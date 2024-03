Cgil, ieri le elezioni della RSU dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte

Ieri 7 marzo, si sono tenute le elezioni della RSU dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte. Le difficoltà causate dall’andamento del settore - che avevano fatto temere un grave calo della partecipazione al voto - non hanno intaccato la volontà delle lavoratrici e dei lavoratori di recarsi all’urna per eleggere i propri rappresentanti.

In tempi in cui la qualità della democrazia appare largamente impoverita anche a causa del suo scarso esercizio, il dato di queste ultime elezioni restituisce una nota positiva: con il 70% circa di votanti questa tornata elettorale conferma l’importanza dell’azione del sindacato confederale, che vede crescere il proprio consenso. Nel quadro generalmente positivo il risultato della FLAI CGIL, che spicca per l’uniformità del successo delle proprie candidate e dei propri candidati ottenendo l’87% delle preferenze. Dagli uffici amministrativi, dai tecnici di campagna e dai tecnici di laboratorio la Federazione dei Lavoratori dell’Agroindustria conquista un numero altissimo di seggi.

Un risultato straordinario ottenuto dalla FLAI CGIL in PIEMONTE e con 4 delegati su 5 apriamo la stagione con la discussione per il rinnovo del contratto integrativo che porterà più tutela e salario ai lavoratori dell’ARAP.

La FLAI PIEMONTE e le FLAI delle province piemontesi, in particolare la Flai di Cuneo, esprimono grande soddisfazione, e ringraziano tutte le lavoratrici e i lavoratori che gli hanno dato fiducia.