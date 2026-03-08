A Mondovì “I presidi della biodiversità”

Il Comizio Agrario e Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio organizzano venerdì 13 marzo alle ore 17,30 nella sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì il seminario “I presidi della biodiversità”.

La difesa della biodiversità sia agraria che naturale è fondamentale per la salute del pianeta Terra e di conseguenza per la salute delle donne e deli uomini che abitano questo nostro pianeta. È quindi fondamentale conoscere le problematiche inerenti alla difesa e promozione della biodiversità stessa per saper rispondere alla domanda: “Cosa posso fare io?”.

Dopo i saluti di Guido Viale e Attilio Ianniello, rispettivamente presidente e direttore del Comizio Agrario, e di Germano Giraudo, fiduciario della Condotta Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio, interverrà Roberto Sambo, referente dei Presidi Slow Food del Piemonte ed esperto di biodiversità.

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com - Tel. 0174 42114 - Cell. 327 225 3549 (martedì, giovedì e sabato ore 9 - 12).