Festa della Donna: da domani una settimana di visite gratuite al Centro Salute Donna di Cuneo

In occasione della Festa della donna, dal 9 al 13 marzo presso il Centro Salute Donna dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo sarà possibile effettuare visite gratuite, con accesso diretto, senza impegnativa del curante, prenotazione obbligatoria (telefonando al numero dedicato 0171-642360 dalle ore 14 alle ore 18 a partire da giovedì 5 marzo). Il suddetto numero di cellulare sarà attivo fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Sono previste visite gratuite delle seguenti Specialità:

· Ginecologia: lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 marzo dalle ore 14:30 alle ore 18;

· Senologia Chirurgica e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Ricostruzione mammaria post intervento oncologico): dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30;

· Chirurgia Day e Week Surgery e Dermatologia (Controllo nevi e lesioni cutanee sospette con possibilità di rimozione nevi con presenza contemporanea del Chirurgo e del Dermatologo): lunedì 9 marzo dalle ore 14:30 alle ore 18:10;

· Chirurgia Day e Week Surgery e Endocrinologia (Patologia nodulare tiroidea e paratiroidea con presenza contemporanea del Chirurgo e dell’Endocrinologo): venerdì 13marzo dalle ore 14:40 alle ore 17:20;

· Ostetricia (Riabilitazione del pavimento pelvico): giovedì 12/03 dalle ore 8 alle ore 16:30;

· Dietologia e Nutrizione Clinica (Alimentazione "sana" per la Donna in tutte le fasi della vita): giovedì 12 marzo dalle ore 14 alle ore 17.

La mostra

Inoltre presso lo stesso Centro sarà rinnovata la mostra di opere di Pierfrancesco Iraldo, un artista contemporaneo la cui ricerca indaga i confini tra inizio e fine, trasformandoli in narrazione visiva. La sua tecnica predilige l’utilizzo di tessuti, medium attraverso cui sperimenta forme e significati.

Dal 2022 collabora con la galleria “Centro Arte La Tesoriera” di Torino, che ospita le sue opere e accompagna il suo percorso di crescita artistica.

Il supporto della Fondazione Ospedale Cuneo: un dono per tutte le donne che accedono alle visite

Anche quest’anno Fondazione Ospedale Cuneo ETS supporta l’iniziativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle rivolta alla salute del mondo femminile. Per ogni visita effettuata, le pazienti riceveranno in dono un portachiavi a forma di farfalla realizzato dalla sartoria sociale dell'Emporio Margherita, progetto della cooperativa Momo di Cuneo che favorisce l’inclusione socio-lavorativa di persone in condizione di fragilità. La presidente Silvia Merlo sottolinea: “Si tratta di un piccolo dono che racchiude un grande impegno: promuovere la sostenibilità e il valore del riuso nella provincia di Cuneo. Abbiamo scelto il simbolo della farfalla, che richiama le grafiche utilizzate nel rinnovo del Centro Salute Donna da noi recentemente realizzato, perché riteniamo fondamentale che la prevenzione vada di pari passo con ambienti di cura accoglienti e in grado di offrire maggiore serenità, privacy e attenzione. Fondazione Ospedale rafforza in questo modo il suo impegno finalizzato a migliorare le eccellenze di cura rivolte alle donne”.