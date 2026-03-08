Manca sempre meno al 50° Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi”: in arrivo iscrizioni da tutta Italia

Stanno giungendo le iscrizioni al 50° Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi”: provengono da varie regioni, dall’Alto Adige alla Puglia.

La Cassa di Risparmio di Savigliano ha assegnato un generoso contributo, in sostegno alle necessarie spese della manifestazione. Un originale premio è venuto dalla associazione “Amici di Piazza”, del presidente Mantella, che ha voluto offrire una ceramica, tipico genere monregalese, raffigurante la Mongolfiera, che caratterizza da vari anni la città di Mondovì.

La fondazione “Fossanomusica” ha voluto legare, con una targa, il nome al prof. Giovanni Sacchi, che fu concorrente al nostro Concorso e docente di chitarra classica, scomparso in un tragico incidente. Anche il sindaco di Carrù e il Lions Club Carrù - Dogliani hanno offerto coppe. Per assicurare opportuna funzionalità negli esami, il Museo della Ceramica, diretta dalla dott.sa Christiana Fissore, ospiterà la Categoria “C”, vale a dire quella per gli iscritti “oltre i 18 anni”.

La CONFCOMMERCIO, tramite il suo Presidente Mattia Germone, propone interessanti materiali-ricordo per tutti i partecipanti. La Funicolare, associazione di commercio, dona Piatti con decoro monregalese per i commissari di esame.

Aprirà l’edizione del cinquantesimo anniversario una serata musicale classica nella stupenda Confraternita della Misericordia, gioiello dell’ architetto monregalese del 1700, Francesco Gallo. Propone opere di J.S. Bach, F. Sor, F. Moreno Torroba. Eseguirà il m.° Roberto Masala, di Sassari, vincitore delle prime due edizioni dell’Ansaldi, nel 1977 e 1978, poi diventato collaboratore e Commissario di Concorso. Masala è uno dei maggiori esponenti della scuola chitarristica del maestro sassarese Armando Marrosu, a sua volta allievo di Emilio Pujol e fondatore del Concorso Internazionale a questi dedicato. Fin da giovanissimo, Masala ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, a cominciare da Milano, dove a soli tredici anni e dopo poco più di un anno di studi, ha vinto il primo premio presso l'Accademia di Vincenzo Degni. Dopo aver vinto nel '77 il Concorso di Mondovì col riconoscimento del premio “Ansaldi” per le sue doti interpretative, è stato sempre invitato a fare parte delle commissioni d'esame e da diversi anni è stato nominato direttore artistico della manifestazione.

Nel 2013 ha ottenuto l'onorificenza di cavaliere al merito. Dal 1981 e per quarant'anni è stato docente di chitarra classica presso il Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari, dove ha creato una scuola che ha visto nascere talenti come Filomena Moretti, Giuseppe Zinchiri, Gabriele e Angelica Loriga, Marcello Peghin, Marco Carta, Maria Luciani e tanti altri. In conclusione del suo percorso accademico, si è perfezionato a Siena con Oscar Ghiglia, dove ha ottenuto il diploma di merito e la borsa di studio, partecipando ai saggi finali in apertura e chiusura della manifestazione. Nel 2015 ha ricevuto, in occasione del Convegno Chitarristico Internazionale di Alessandria, la chitarra d'oro per la didattica. Dal 1983 suona su chitarra a dieci corde, strumento con il quale ha potuto ampliare le prospettive di sonorità e repertorio, anche con sue trascrizioni di brani mai proposti per la chitarra. Dal 2015, per seri motivi di salute, ha sospeso l'attività concertistica (che ha ripreso con intensità durante la scorsa estate, grazie alle sollecitazioni dell’amico agente musicale Bruno Camera), ma si è dedicato alla creazione di un canale YouTube che conta oggi quasi quattrocento titoli, alcuni di carattere prettamente didattico. Di lui scrisse Fernando de Carli, dopo un concerto tenutosi in Svizzera: "Quella di Roberto Masala è una personalità artistica che non si impone, si presenta così, con modesta naturalezza, ma con quella certezza interiore che fa sapere a chi ama l'arte di aver colpito nel profondo".