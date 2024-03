Festa della Donna a Cuneo: la sindaca la celebra assieme alle "quote rosa" del Comune

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ho voluto incontrare insieme alla Giunta le tante donne che lavorano in Comune: ben 182. Per quanto si tratti di un momento simbolico, crediamo sia importante creare occasioni per riconoscerci come donne attive e attente, a servizio della città, e quindi portatrici di una specificità efficace ma ancora poco valorizzata.



Se la nostra città è infatti il quarto capoluogo in Italia per occupazione femminile (76,5%), sono ancora molti i passi da fare per ottenere una vera parità sul lavoro e nella vita. Abbiamo voluto omaggiarle con un rametto di mimose e l’ingresso gratuito al Museo Civico: una bella occasione per scoprire la storia del nostro territorio e le usanze del passato.



Estendo gli auguri e la mia vicinanza a tutte le cuneesi, in particolare a quelle che stanno attraversando momenti di difficoltà.