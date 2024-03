Giornata internazionale della donna in Granda tra mostre, cultura e prevenzione

Non una festa, ma un momento per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute dalle donne che, ancora oggi, di battaglie da combattere per la parità di genere ne hanno ancora molte, in tutto il mondo. Oggi, venerdì 8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della donna ecco alcune delle iniziative e degli eventi organizzati in Granda. A Cuneo prosegue l'iniziativa “Donna, oggi e sempre. Ci prendiamo cura di te.” Tema scelto in occasione dell’Open day di prevenzione organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, con la collaborazione della Fondazione Ospedale Cuneo.

Presso il “Centro Salute Donna” dell’Azienda Ospedaliera, venerdì 8 marzo, dalle 14.30 alle 22.00, saranno attivi alcuni ambulatori specialistici, ad accesso diretto (su prenotazione e gratuiti), con il coinvolgimento di diverse specialità: Ginecologia, Senologia, Oncologica, Day surgery, Endocrinologia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia, Nutrizione.

Nel dettaglio sarà possibile prenotare, fino a esaurimento posti, visite ginecologiche inerenti prevenzione, problemi di endometriosi e menopausa, visite senologiche, screening di tireopatie, consulenze pre e post-partum, disfunzioni del pavimento pelvico, counseling su alimentazione, riduzione rischio oncologico e cardiovascolare.

A tutte le donne che accederanno al “Centro” sarà donato, a cura della Fondazione Ospedale Cuneo, una confezione di cioccolatini Venchi.

Inoltre, come nei giorni scorsi, la facciata dell’ospedale S. Croce (ingresso via Michele Coppino 26), sarà illuminata di rosa.

E proprio questa sera, dalle 18, sarà presente, come ospite d’onore e madrina dell’evento, Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, con la quale è in programma una visita al Centro salute donna e l’accensione dell’illuminazione della facciata dell’ospedale.

Proseguono gli appuntamenti di “8 marzo è tutto l’anno”, l’annuale rassegna di appuntamenti proposta dall’assessorato parità e antidiscriminazioni del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna e vive e cresce grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato sociale in un’ottica di ricerca di sinergie che spaziano dalla condivisione delle proposte, allo scambio degli spazi fisici, alla promozione attraverso i singoli canali propri dei vari organizzatori.

L’edizione 2024 è dedicata al “Viceversa”, considerato nella sua accezione più ampia: il viceversa nelle incombenze quotidiane, il viceversa nei giochi dei bambini, il viceversa come evoluzione interiore che una donna può compiere nell’arco della sua vita proprio in quanto donna.

Le iniziative variano da rappresentazioni teatrali, proiezioni di film tematici, convegni, laboratori, visite guidate, mostre e molto altro ancora e sono organizzate in collaborazione con alcune realtà del territorio, molte delle quali facenti parte di Laboratorio Donna, gruppo comunale di partecipazione.

Tra le numerose proposte (consultabili in dettaglio sul sito https://www.comune.cuneo.it/pari-opportunita/8-marzo-e-tutto-lanno.html) ricordiamo:

alle 10.30, inaugurazione della Panchina Rossa del Comitato di quartiere di Madonna dell’Olmo con momenti di animazione in collaborazione con l’associazione Mai+Sole per sensibilizzare studenti e studentesse che saranno gli uomini e le donne del prossimo futuro. A cura del Comitato di Quartiere Madonna dell’olmo, l’Istituto Comprensivo Oltrestura e l’associazione Mai+Sole.

Al Museo Diocesano di Cuneo venerdì 8 – sabato 9 – domenica 10 marzo ingresso gratuito per tutte le donne.

Orari (ven. 14.00 - 18.00 sab. dom. 10.00 - 12.00; 14.00 - 18.00)

(ingresso consentito fino a un'ora prima della chiusura)

Info: museocuneo@operecuneofossano.it - 353 4261755

Sempre a Cuneo, alle 17.30, anche la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo si tingerà di rosa. Per il secondo anno consecutivo l’appuntamento si tradurrà in un vero e proprio processo: se l’anno scorso a farla da padrone erano state le quote rose, quest’anno sarà la volta della bellezza.

Sceneggiato come in un’aula di tribunale, l’evento porta sotto processo il tema della bellezza che assume diverse connotazioni a seconda dell’ambito in cui si applica o a seconda di chi la “indossa”.

A Savigliano tutto il mese di marzo sarà dedicato alle donne con un ricco calendario (leggi qui).

Venerdì 8 marzo – dalle 9.30 alle 19 – presso la Ludoteca comunale-Centro famiglie di via Mutuo Soccorso arriva “Profumo di spezie”, spazio libero e gratuito di incontro e confronto per tutte le donne, attraverso il linguaggio comune della cucina. Ci sarà laboratorio di cucina, pranzo condiviso, giochi, musica e balli. Per info e prenotazioni: 320.9025486. Il giorno successivo, sabato 9 marzo, in piazza Santarosa andrà in scena “La violenza sulle donne è pane quotidiano”. Dalle 9 alle 13, si terrà la distribuzione di sacchetti di pane offerto da alcuni panettieri saviglianesi, a cura dell'Associazione “Mai+Sole”. Domenica 10 marzo, spazio alla musica. Alle 17, presso la Crosà Neira, si terrà il concerto “Teresa e Maria Milanollo e Teresa Tua, grandi violiniste dell’Ottocento”. Un omaggio per riscoprire il ruolo femminile di tre grandi donne del mondo musicale violinistico. Ingresso libero.

A Racconigi questa sera alle ore 20:45, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, si terrà un talk coordinato da Serena Fumero de “Le Incredibili Storie”, durante il quale le diverse associazioni partecipanti tra cui Tocca A Noi Racconigi, Mai+Sole, Mandacarù, ANPI, Fondo di Solidarietà e Sul Filo della Seta si alterneranno sul palco per raccontare storie di donne: storie di riscatto, di fatica, di silenzio, di gioia e di dolore. Storie differenti per riflettere e in cui potersi ritrovare. La serata, realizzata con la collaborazione tecnica di Progetto Cantoregi, saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Anche a Bra "Marzo è donna". Oggi, venerdì 8 marzo, a Palazzo Mathis, alle 17 il taglio del nastro dell’esposizione collettiva “Le stanze dell’Arte”, che fino al 30 marzo ospiterà le opere di ventiquattro artiste del territorio, spaziando dalla pittura dalla fotografia, dall’incisione alla decorazione e alla creazione di gioielli. Contestualmente, fino alla fine di marzo in numerose attività commerciali cittadine i clienti potranno ammirare le opere di diciotto artiste protagoniste della mostra diffusa “Da vetrina in vetrina: l’arte al femminile”.

La prima settimana di “Marzo donna 2024” si chiude sabato 9 marzo con la presentazione, alle 17,30 presso la biblioteca civica “Giovanni Arpino”, del libro “L’arcolaio delle fiabe” di Paolo Battistel. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero senza prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’associazione Brarte chiamando il 338-4204045 o scrivendo brarte.associazioneculturale@gmail.com.

A Caraglio e a Saluzzo nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne, le mostre fotografiche “Fotografia è donna saranno visitabili con orario prolungato e biglietto ridotto. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio saranno visitabili dalle 15 alle 22, anziché fino alle 19, con ingresso a tariffa unica ridotta di 3 euro. In Castiglia è prevista una visita guidata alla mostra a cura di Itur alle 15.30 (per info e prenotazioni scrivere a musa@itur.it, oppure contattare il 329 3940334 anche via whatsapp), mentre al Filatoio la visita guidata sarà alle 18 (costo incluso nel biglietto, prenotazioni entro giovedì 7 marzo scrivendo a info@fondazioneartea.org). Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazioneartea.org.

Entrambe le mostre offrono importanti spunti di riflessione sul ruolo della donna nel mondo della fotografia e, più in generale, nelle società degli ultimi decenni, restituendo visioni autentiche e ricche di sfumature dell’universo femminile, ponendo in luce le complessità e sfidando gli stereotipi.

A Saluzzo, in mattinata alle 10,30 la cittadinanza si ritroverà presso l’”Albero di Giulia” dove sarà apposta una nuova e definitiva targa (realizzata e donata alla Città dalla ditta “Lara” di Saluzzo) in memoria di Giulia Cecchettin e ci saranno riflessioni e letture a cura della Consulta Pari opportunità del Comune. Domenica 10 marzo alle 17 nel Monastero della Stella (piazzetta Trinità) c’è lo spettacolo teatrale “Volevo essere Lella Costa”, di e con Monica Martinelli, a cura di Fidapa (ingresso libero su prenotazione monasterodellastella.it). Martedì 12 marzo alle 21 nella Sala tematica de “Il Quartiere” (ex caserma Musso, piazza Montebello), inserito anche nel programma parallelo “Trame in giallo”, presentazione del libro “Dentro il cuore la notte” di Grazia Castiglioni che dialoga con la cronista del Corriere di Saluzzo Anna Grassero. Giovedì 14 marzo alle 21 lo Zonta club Saluzzo invita a “Petali di arte al femminile. Rivela una gemma”: è prevista la consegna della rosa gialla ad una giovane donna. Segue il dialogo con la pittrice di Saluzzo Caterina Rinaudo con intermezzo musicale a cura degli studenti della Scuola Apm. Venerdì 15 e 22 marzo, all’Antico palazzo comunale, anche in questo caso inserite nel progetto “Sovversive”, c’è il laboratorio per ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni con focus sulla gestione del rifiuto, a cura di Isabella Bodino. Ancora venerdì 15, sempre alle 17, a cura di Fidapa, nella biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” (ex caserma Musso, piazza Montebello) Mara Scagni, segretaria regionale di Piemonte Cittadinanza Attiva, parla di “Vademecum Malattie croniche e fascicolo elettronico: due salva vita”. Martedì 19 marzo alle 21 il programma prosegue nella Sala tematica de “Il Quartiere” con la presentazione di “Soli tra le stelle “ di Elena Biondo, con la partecipazione di Maurizio Blini. L’evento è anche inserito nel cartellone “Trame in giallo”. La rassegna “Storie di (dis)pari opportunità” si conclude con due eventi mercoledì 20 marzo. Alle 18, anche nel programma “Trame di Quartiere”, nella Sala tematica de “Il Quartiere” c’è la presentazione del libro “Ursula Hirschmann. Come in una giostra” di Marcella Filippa, con la partecipazione delle assessore del Comune di Saluzzo Attilia Gullino e Fiammetta Rosso. Infine, alle 21, al Monastero della Stella, “Viaggio nel Marchesato al tempo di Tik Tok”, piece teatrale a cura di studenti e insegnanti dell’Istituto superiore “Denina Pellico Rivoira”.

A Fossano doppio appuntamento sabato 9 marzo: alle 18 su Viale Mellano, per un sit-in all’altezza della panchina rossa dedicata a Silvana Allasia, ex insegnante fossanese, vittima del tristemente noto caso di femminicidio verificatosi 10 anni fa. La serata continuerà poi presso la bocciofila “Autonomi” di Viale Ambrogio da Fossano, dove a partire dalle 19 avrà luogo: “L’8 anche il 9…l’8 tutto l’anno!”, cena benefit il cui ricavato verrà devoluto a “Non Una Di Meno”, che nell’occasione presenterà le sue iniziative. Il menù, a 12 euro, prevede una pasta “mimosa” (con variante veg all’arrabbiata), dolce e bevanda. La cena sarà impreziosita dalle testimonianze di due donne resistenti, per ricordare il ruolo attivo e l’importanza delle conquiste civili del genere femminile, talvolta pagato a caro prezzo. La prima sarà affidata a Franca Caffa, storica attivista milanese, diventata celebre per la secca risposta ad un carabiniere che, nel corso di una manifestazione per la pace di qualche mese fa, aveva affermato di non riconoscersi nel Presidente Mattarella. Caffa, 94enne, è tra le fondatrici del “Comitato Inquilini”, una realtà che organizza corsi di italiano per stranieri, manutenzione degli appartamenti, doposcuola per i bambini e molto altro. Ad affiancarla sarà Azam Bahrami: scrittrice, poetessa, dissidente iraniana, già collaboratrice di alcune iniziative con l’associazione culturale “Sapori Reclusi”. A moderare le testimonianze sarà Luisella Lamberti, ex-responsabile immigrazione CGIL Cuneo, attualmente volontaria di Emergency nonché del rifugio “Fraternità Massi” di Oulx, dove tanti rifugiati trovano accoglienza a pochi km dalla frontiera che li separa dalla Francia. Sempre presso la bocciofila avrà luogo un concerto, previsto dalle ore 20:30, con alcune canzoni di lotta popolare suonate dal giovane gruppo occitano “Les Randoulines", che si esibiranno – gratuitamente – all’interno di una “jam session femminista”.

A Mondovì alla mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio”, allestita negli spazi dell’ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì (via Sant’Agostino, 24), in occasione della Giornata internazionale della donna, è organizzata per le 18.30 una visita guidata olfattiva. Quali erano le essenze, le spezie e le materie prime usate nel Seicento? Quale odoroso segreto nascondono i personaggi delle opere? L’affascinante storia del profumo e la visita esperienziale guideranno i visitatori, ma soprattutto le visitatrici, attraverso il più atavico dei nostri cinque sensi.

La visita guidata olfattiva è a cura di Silvana Cincotti, storica dell’arte. Verranno utilizzate mouillettes personali per ogni partecipante. Costo: 16 euro a persona; biglietto € 6.00 per tutte le donne. Prenotazione obbligatoria a mostra@baroccoecaravaggio.it. Eccezionalmente orario prolungato ore 22.00.

Ad Alba proseguono gli eventi dell’iniziativa “Non solo marzo” organizzati dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alba, la Consulta per le Pari Opportunità ed alcune associazioni cittadine. Venerdì 8 marzo, ore 21.00, Teatro Sociale "G. Busca" - “Capa Fresca” spettacolo di e con Giovanni Vernia. Chi "tiene 'a capa fresca" ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti e Giovanni Vernia è proprio così, un artista poliedrico, sempre pronto a guardare la parte divertente in tutto ciò che accade. Siete pronti a gustarvi uno spettacolo ricco di ironia, di satira, di costume, di parodie, di imitazioni, di musica ed energia? Ingresso: 30 euro platea; 25 euro galleria.