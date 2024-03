La Banda Musicale di Revello rinnova il direttivo

Settimana scorsa la Banda Musicale di Revello ha rinnovato il suo direttivo. La burocrazia e la complessità dei bandi di finanziamento hanno costretto, dopo 30 anni, il presidente Luciano Seravesi e il vice Mario Peracchia a lasciare il loro posto.

Al vertice l'imprenditore Enzo Giletta ha accettato con orgoglio l'incarico, motivato da fare il meglio per quella che lui ritiene "un vanto, un'istituzione cittadina". New entry anche il segretario Giancarlo Chiarenza, che sostituirà Sergio Roagna, membro ancora del nuovo direttivo come consigliere esterno.

Tra i membri interni e musici eletta Giorgia Mattio a vice presidente e i consiglieri Monica Polidoro, Massimiliano Alasia, Valentina Rubiolo e Andrea Polidoro. Madrina del complesso sempre confermata Adriana Tevino.

La Banda Musicale ringrazia Luciano Seravesi per i suoi anni di impegno e dedizione, eleggendolo a Presidente Onorario.