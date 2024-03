Savigliano, da domani scattano le sanzioni per chi non rispetta la Ztl

Da domani, sabato 9 marzo, nel centro storico di Savigliano entra in vigore la Ztl (zona a traffico limitato).

Dopo due mesi di sperimentazione, che aveva preso il via lunedì 8 gennaio, da domani scatteranno le multe per chi non osserverà il divieto che vanno da 83 a 332 euro.

Oltre alla Ztl parte anche l’Apu (Area pedonale urbana) che dovrà osservarsi nei fine settimana in via Torino, nel tratto tra piazza del Popolo e via Ayres.

La Ztl interessa invece piazza del Popolo (partendo dal Molo), via Alfieri, via Grassi, via Cambiani, piazza Cesare Battisti, via Ferreri e via Tapparelli.

Il nuovo sistema è dotato di display luminosi che riportano in rosso la scritta ‘Ztl attiva’ e quindi il divieto di transito tranne che per i veicoli autorizzati e in verde ‘Ztl non attiva’.

Ogni varco riporta inoltre sotto i display gli orari di accesso ed è dotato di telecamere.

Nei due mesi di sperimentazione sono stati rilevati più di 500 passaggi non autorizzati che non hanno ricevuto sanzioni, proprio perché nel periodo di ‘prova’.

La Ztl è stata oggetto anche di un'interrogazione nell’ultimo Consiglio comunale da parte di ‘Spazio Savigiano’, il gruppo di minoranza di centrosinistra di cui fanno parte Giorgia Selik, Paolo Tesio e Giacomo Calcagno.

La consigliera Giorgia Seliak a nome del suo gruppo ha detto all’amministrazione comunale e al sindaco Antonello Portera che i cittadini fanno fatica a comprendere gli orari e le zone, anche perché da anni, da quando non funzionavano più i dissuasori, era inattiva da tempo: “Quali valutazioni sono state fatte per la predisposizione l’Apu in via Torino rispetto alla scelta del periodo della pedonalizzazione nei fine settimana e perché nel solo tratto che da corso Roma porta a via Nicolosino e via Ayres? Inoltre per quale ragione in via Tapparelli (che da 30 anni è isola pedonale) la Ztl viene sospesa dalle 13,30 alle 15,30?”

Il sindaco Portera ha risposto: “Abbiamo dato la possibilità di accesso in via Tapparelli nell’orario di chiusura dei negozi, in modo tale che possano accedere i mezzi di coloro che devono effettuare lavori di manutenzione o altro senza dover essere costretti a chiedere il permesso per entrare in Ztl”.

Sazio Savigliano ribatte: “Come mai è stato stabilito un orario che conclude il periodo invernale il 31 maggio quando le scuole finiscono il 10 giugno?”.

Il sindaco Portera motiva questa scelta spiegando: “Era già stata organizzata a fine maggio la variazione tra il periodo scolastico e quello estivo ed è quindi rimasta tale. Per quanto riguarda l’estate si attiverà la Ztl in orario serale dato la maggiore quantità di eventi all’aperto”.

Il Comune è consapevole di alcune criticità del sistema semaforico Ztl, ma per il momento non saranno apportate modifiche per evitare confusione tra i cittadini. “Interventi migliorativi sono possibili in futuro, a seguito di un'analisi approfondita – dice Portera - Si invita la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali problemi e a rispettare le regole. L'auspicio – conclude il sindaco è che il numero di sanzioni sia basso, segno che il sistema Ztl funzioni e che i cittadini ne comprendono l'importanza”.