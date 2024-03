Due agenti aggrediti al carcere Cerialdo di Cuneo, il sindacato Osapp: "Adesso basta, intervenga il Prefetto"

Il detenuto per motivi non meglio precisati aggrediva e colpiva gli agenti di Polizia penitenziaria con uno sgabello di legno, con calci, pugni con violenza inaudita e, nel contempo, estraeva una lama rudimentale di circa 30 cm cercando di colpire gli agenti che per fortuna evitavano il peggio.

La misura è colma chiediamo l’intervento del Prefetto; il personale di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Cuneo non ce la fa più ed ed è quotidianamente sottoposto a invettive di ogni genere secondo quanto riporta la sigla sindacale Osapp; “ Si tratta - dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, sindacato autonomo di polizia penitenziaria - dell’ennesima aggressione nella struttura a dimostrazione che in quel carcere sono posti costantemente in dubbio sicurezza e legalità, anche nell'interesse della Collettività esterna".