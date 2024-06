Comunali, Stroppo unico nel Cuneese al ballottaggio

Da stamattina alle 7 e fino a stasera alle 23, e domani dalle 7 alle 15 seggi aperti a Stroppo, piccolo Comune della valle Maira, per definire la sfida tra i due candidati sindaci: Andrea Salsotto e Marco Abello.



Nelle elezioni dell'8-9 giugno il piccolo Comune fu l'unico nel Cuneese a finire al ballottaggio, al contrario delle quattro sorelle:Alba, Saluzzo, Fossano e Bra che hanno eletto il loro primo cittadino al primo turno.

Sia il sindaco uscente Andrea Salsotto (lista civica 2024) e Marco Abello (lista Trota) hanno raggiunto 32 voti ciascuno con il 48,48% delle preferenze, il terzo sfidante Daniele Tomatis si è invece fermato a due voti. Su 110 elettori hanno votato in 67 (60,91%), una scheda nulla.

Secondo turno per Stroppo, che domani alla chiusura dei seggi alle 15 con lo spoglio delle schede avrà il suo nuovo sindaco, salvo sorprese come nel caso di Sanfront, commissariato per 622 schede nulle.



Alle 12 di oggi l'affluenza è stata del 28,18%.