Slitta di una settimana il tavolo regionale dei partiti di centrodestra

Era in calendario per oggi, venerdì 8 marzo alle 14,30 a Torino presso la sede regionale di Fratelli d’Italia in via Nizza, l’incontro tra le delegazioni dei tre partiti del centrodestra.

All’ordine del giorno del “tavolo” alleanze e liste per le regionali insieme all’esame della situazione nei comuni piemontesi oltre i 15 mila abitanti, quelli in cui è previsto l’eventuale turno di ballottaggio.

Restano dunque in attesa fin verso fine marzo i candidati sindaci di Alba (Carlo Bo), Bra (Massimo Somaglia) e Fossano (Dario Tallone).

Per questi tre comuni non sembrano esserci particolari dubbi mentre resta incerta la situazione di Saluzzo, dove Fratelli d’Italia ha una rosa di nomi ma non ha ancora individuato un candidato sindaco certo dopo il passo indietro dell’avvocato Chiaffredo Peirone.