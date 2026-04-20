Oggi si inaugura l'Asti-Cuneo completa: atteso a Roddi il vicepremier Matteo Salvini

Matteo Salvini e Alberto Cirio

Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini è atteso in provincia di Cuneo nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile.

Sarà a Roddi al campo base Itinera, presso l’uscita Alba Ovest dell'autostrada, per inaugurare la seconda carreggiata dell’ultimo lotto dell’opera, quello tra Alba Ovest e Cherasco.

Per salutare l'atteso completamento della tratta il Gruppo Astm ha organizzato una cerimonia alla quale prenderanno parte anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'amministratore delegato del Gruppo Umberto Tosoni.

La data odierna segnerà dunque l'attivazione delle due corsie di marcia su entrambe le carreggiate dell’autostrada A33 Asti-Cuneo, parzialmente già transitabile dalla fine dello scorso mese di dicembre.

La cerimonia è in programma alle ore 10.30.