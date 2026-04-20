Asti-Cuneo, Bergesio (Lega): “Giornata storica: con il ministro Salvini dalle parole ai fatti per la Granda”

“L’inaugurazione odierna è una giornata storica, il simbolo di una provincia che smette di aspettare e ricomincia a correre. Dal 2018, da quando sono in Parlamento, seguo l’iter dell’opera settimanalmente. Con il Ministro Matteo Salvini stiamo lavorando per sanare una situazione, quella delle infrastrutture in Granda, che, fino a pochi anni fa, era definibile solo come drammatica”.

Così il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio interviene a margine della cerimonia per il completamento della A33 Asti-Cuneo, oggi a Roddi.



Il Senatore prosegue: “I numeri non mentono: dal 2012 al 2021 l’Asti-Cuneo è rimasta un’incompiuta al palo. Abbiamo invertito la rotta, dando risposte ad un isolamento che durava da decenni. Ed oggi, dopo la riapertura del Tenda, completiamo un’altra opera fondamentale per la nostra provincia”.



“Grazie all’attenzione e all’impegno del Ministro Salvini, e al lavoro della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e dei Sindaci del territorio, abbiamo preso il vecchio progetto, non più utilizzabile perché troppo caro, lo abbiamo rimodulato ed abbiamo concretizzato l’opera, che oggi è completa. Siamo passati dalla stagione dei ‘no’ e dei rinvii a quella dei cantieri aperti. Il lavoro per far uscire definitivamente la Provincia di Cuneo dall’isolamento sta dando i suoi frutti: oggi la Granda ha finalmente la voce e le infrastrutture che merita”, conclude il Senatore Bergesio.