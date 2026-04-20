Paolo Olivero candidato sindaco con “Vivere Diano d’Alba”

Paolo Olivero, enologo, ufficializza la propria candidatura a sindaco di Diano d’Alba con la lista “Vivere Diano d’Alba”. Esponente di una famiglia che vive e lavora in paese da cinque generazioni, Olivero si presenta alla comunità forte di un legame profondo con il territorio e di una lunga esperienza nella vita sociale locale.

Nel corso degli anni ha partecipato attivamente al volontariato in Pro Loco e in parrocchia, fino a ricoprire la Presidenza dei Sorì, maturando una conoscenza diretta delle esigenze del paese, dal centro alle frazioni. La sua idea di amministrazione parte da un principio chiaro: esserci ogni giorno, ascoltare i cittadini e rafforzare il tessuto sociale della comunità.

Al suo fianco una squadra unita e preparata, al lavoro da mesi per arrivare pronta fin dal primo giorno. L’obiettivo è valorizzare il territorio, collaborare con associazioni e istituzioni, sostenere famiglie e giovani e dare a Diano d’Alba il posto che merita nelle Langhe.

I cittadini saranno chiamati al voto per le elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.