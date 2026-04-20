Blengino (Radicali): “Cento al Parlamento per il 4/20, disobbedienza civile contro il proibizionismo”

“Siamo stati in cento a violare la legge oggi si fronte al Parlamento. Lo abbiamo fatto in occasione del 4/20, la giornata internazionale sul consumo di cannabis. Quel che è certo è che, davanti alle politiche sempre più proibizioniste del Governo, continueremo a promuovere disobbedienze civili.

Lo abbiamo fatto violando il nuovo codice della strada di Matteo Salvini e il Decreto sicurezza, che ha messo al banno anche la cannabis light, per arrivare a processo e dimostrare in Tribunale la follia criminale e criminogena di questi provvedimenti.

Lo abbiamo fatto oggi, dando vita alla più grande disobbedienza civile degli ultimi anni. E lo continueremo a fare su più fronti. Non è una battaglia che riguarda quattro scapestrati fattoni, ma milioni di italiani che ogni giorno consumano cannabis.

È una lotta per dire stop all’illegalità e alle mafie, sempre più arricchite da un Governo che parla di sicurezza ma che, nei fatti, foraggia la criminalità che continua a godere del monopolio sulla vendita delle droghe.

Radicali Italiani su questo tema è partito di maggioranza: più del sessanta per cento degli italiani, da anni, è con noi. È ora che la politica ne prenda atto” – lo afferma Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani.