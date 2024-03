Miss Italia accende il Santa Croce: 400 donne all’open day del Santa Croce l’8 marzo [FOTO E VIDEO]

Miss Italia ha acceso di rosa il Santa Croce di Cuneo in occasione della Festa Internazionale della Donna. La gigantesca scritta “Donna, oggi e sempre” è comparsa sulla facciata all’ingresso di via Coppino in occasione dell’iniziativa promossa in data odierna dall'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle e dalla Fondazione Nuovo Ospedale con l’open day di prevenzione aperto in diversi ambulatori fino alle ore 22.

L’niziativa ha coinvolto le specialità di Ginecologia, Senologia, Oncologia, Day surgery, Endocrinologia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia, Nutrizione e Chirurgia plastica.

Si stima un passaggio all’Ospedale di Cuneo di 400 donne nella sola giornata di oggi.

“Numeri che dimostrano - come ha spiegato il direttore generale Livio Tranchida - come questo sia un’ospedale sicuro e dove le donne si sentono al sicuro.”

Al momento hanno partecipato oltre a Miss Italia Francesca Bergesio, peraltro studente di Medicina, accompagnata dai genitori, il senatore Giorgio Maria Bergesio e la mamma Ilaria Abrate. Presente l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, la presidente della Fondazione Nuovo Ospedale di Cuneo Silvia Merlo, la deputata Monica Ciaburro, il primario di Ginecologia Andrea Puppo e il direttore di Amos Simone Mauro.