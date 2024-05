Domenica 28 aprile le condizioni meteo infauste hanno decretato l'annullamento della manifestazione sportiva non competitiva "Fossano in bici", alla quale con molto impegno e interesse si sono preparati gli ospiti della Comunità di Cussanio ASL CN1 Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale.

Sperando in un clima migliore per prossimo anno, la Comunità ringrazia l'organizzazione per il gradito e abbondante pacco gara.