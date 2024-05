In autunno entrerà in funzione, all'ospedale di Cuneo, la nuova Risonanza magnetica da 3 Tesla

Cosa significa 3 Tesla? Che il macchinario lavora con un magnete ad altissimo campo (3 Tesla, appunto) per generare immagini di alta qualità dei distretti anatomici in esame. L’alto campo magnetico garantisce una risoluzione spaziale e di contrasto di qualità superiore. È utilizzato per lo studio delle malattie infiammatorie, infettive, oncologiche, traumatiche e degenerative.

Ha, inoltre, la possibilità di eseguire esami con una tempistica più rapida del 50% grazie ad una tecnologia che accelera le scansioni 2D e 3D con una qualità dell’immagine identica rispetto agli apparecchi non dotati di questa caratteristica.

Un macchinario davvero straordinario, che rientra in un progetto di generale rinnovamento delle apparecchiature in uso al nosocomio del capoluogo, tra cui un secondo acceleratore lineare per il trattamento dei tumori. A breve inoltre, è prevista l'assunzione di una quarantina di infermieri.