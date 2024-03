Grande successo a Mondovì per la cena "La Signora in Giallo, una grande tavolata di donne"

"Con grande soddisfazione il Cfp ha ospitato questo evento con un fine benefico e su un tema di grande attualità. Con un team composto per quasi l’80% da donne, il CFP dimostra di credere fortemente nelle donne lavoratrici, riconoscendo le loro competenze e i valori che possono apportare sia al loro lavoro che alla comunità sociale." Queste le parole di Marco Lombardi, Presidente del CFP, al termine della serata tenutasi Venerdì 8 marzo 2024 presso presso il nuovo “Campus CFP”.

Il cuore dell’evento è stato il connubio tra la cucina piemontese realizzata dagli allievi del corso di ristorazione coordinati dai professori Andrea Basso e Paolo Pavarino e lo spettacolo di intrattenimento crime tenuto dalla compagnia teatrale "FUORI DI QUINTA". L'indagine di polizia ideata dalla regista Elisabetta Nuzzo della compagnia di Villanova, portata avanti durante la cena, ha coinvolto e stupito il pubblico.

La sala dell’ex Albergo “I Gelsi" ha ospitato molte donne del territorio che hanno trascorso una serata tra gusto, intrattenimento, arte e musica.

I quadri della mostra “Alchimie del colore” della pittrice locale Laura Vinai hanno abbellito la sala. Tra le opere: un acquarello su carta intitolato “Nel profondo della rosa”, che, la pittrice, a fine serata, ha generosamente donato allo Sportello Antiviolenza della Croce Rossa di Mondovì per adornare una delle case rifugio. In questo scenario di arte e sapori il Coro “Cattleya”, neonata associazione di voci femminili che promuove il canto, si è esibito a inizio serata.

La presidente della Consulta Comunale Femminile di Mondovì, Marzia Arena, desidera esprimere la sua gratitudine a tutte le partecipanti per aver reso l'evento un successo straordinario.

"Il cuore si riempie di gioia per la generosità delle donne verso altre donne. Desidero ringraziare di cuore tutte coloro che hanno preso parte a questa serata indimenticabile. Rivolgo un sentito ringraziamento al direttore del Cfp, Marco Lombardi, per aver reso possibile questo evento straordinario. Sono profondamente grata anche a Laura Vinai per la generosa donazione dell'opera “Nel profondo della rosa”, che arricchirà una delle case rifugio dello Sportello Antiviolenza della Croce Rossa di Mondovì. La sua gentilezza e impegno sono esempi luminosi di solidarietà femminile. Un ringraziamento speciale va anche al coro femminile “Cattleya” per l'emozionante intrattenimento musicale che ha accompagnato l'inizio della serata. Continuerò sempre a sostenere e promuovere ogni forma di espressione artistica femminile".

L'evento non solo ha offerto una serata memorabile, ma ha anche contribuito a sostenere una causa importante. Parte del ricavato della serata sarà devoluto allo Sportello Antiviolenza della Croce Rossa di Mondovì per l'acquisto di kit di emergenza per le case rifugio, garantendo così un aiuto concreto alle donne in situazioni difficili.