Peste Suina Africana, il Governo nomina tre subcommissari. Obiettivo, accelerare il piano di contenimento

Sono i dottori Mario Chiari e Giovanni Filippini e il colonnello Simone Siena i tre nuovi subcommissari nominati dal sottosegretaio al Masaf Patrizio La Pietra con l’obiettivo di accelerare il piano di contenimento dell’epidemia da Peste Suina Africana.



La notizia è arrivata a margine dell’ultima riunione sulla Psa al Ministero della Sanità, assieme al sottosegretario Gemmato, ai rappresentanti delle Regioni, delle associazioni agricole, di allevamento e della filiera suinicola.



La Psa – nel cuneese – segna casi sempre in aumento e coinvolge 800 aziende e quasi 900.000 capi.

Il Governo cambia approccio: “Grazie al commissario Caputo”

“Abbiamo rafforzato la struttura commissariale tramite la nomina di tre subcommissari che rafforzeranno le sinergie e la collaborazione tra Stato e Regioni, così da poter fare fronte efficacemente al diffondersi della Psa” ha commentato La Pietra.



“Stiamo cambiando approccio al problema grazie all'operato del commissario straordinario, così da poter garantire i parametri di sicurezza sanitaria e tutelare gli allevamenti – ha aggiunto il sottosegretario - . Al contenimento del numero di cinghiali sui territori, particolarmente interessati dalla PSA, sta contribuendo fattivamente anche il ministero della Difesa, che con i militari dell'Aeronautica e della Marina, anche grazie all'utilizzo di droni, sta operando in un'ottica sinergica con gli altri soggetti interessati alla realizzazione della strategia di contenimento degli ungulati. Ricordiamo però che il problema non si risolverà dalla sera alla mattina, nonostante tecnologia e uomini impiegati, perché purtroppo partiamo da un sovrannumero estremamente elevato”.



“È fondamentale che quanto prima le Regioni ci diano una fotografia puntuale dei numeri di ungulati presenti in sovrannumero sul territorio così da poter attivare in maniera efficace le squadre di bioregolatori e vincere questa difficile battaglia” conclude La Pietra.

Coldiretti Cuneo: “Servono tempi certi per gli indennizzi”

“Bene la nomina dei tre subcommissari, ma serve accelerare per intervenire a sostegno delle imprese, non c’è più tempo da perdere”. È quanto commenta Coldiretti Cuneo tramite il suo presidente Enrico Nada: “Nell’auspicare che queste nomine vadano a rafforzare la squadra di lavoro ribadiamo che occorre incrementare il depopolamento dei cinghiali, soprattutto nelle aree dove si sono rilevati gli ultimi casi di peste, in modo da evitare, parallelamente, un ulteriore ampliamento delle zone di restrizione. I cinghiali causano incidenti, provocano danni alle coltivazioni e diffondono malattie”.

“È necessario fornire ulteriori risorse, e tempi certi per gli indennizzi, per i contributi alle imprese che hanno subìto danni indiretti (Decreto MASAF), ampliando il periodo interessato, ad oggi previsto fino a novembre, almeno fino ad aprile di quest’anno con una procedura celere per sostenere i suinicoltori da troppo tempo in difficoltà” sostiene il direttore Fabiano Porcu.

“Sosteniamo la proposta, sulla quale si sta lavorando presso le Istituzioni europee, per creare una Zona di restrizione da PSA con focolaio di cinghiali, alla quale si applichino condizioni diverse da quelle previste per le zone con focolaio di suini domestici. Occorre, infine – conclude il presidente Nada – normalizzare le modalità di commercializzazione per evitare la speculazione che stanno operando alcuni macelli”.