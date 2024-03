La Procura accusa il gestore Cas di Racconigi di caporalato: i braccianti smentiscono

Turni di lavoro massacranti, compensi irrisori e soldi trattenuti dalle loro buste paga come “rimborsi spesa”. Sono queste le pesanti accuse mosse dalla Procura di Cuneo nei confronti di un dipendente della coop. torinese “liberitutti” che si occupava della gestione del Centro di Accoglienza Straordinario di Racconigi che sorgeva nell’ex hotel Carlo Alberto. Accuse, che però in istruttoria non hanno trovato alcun riscontro.

Nel novembre 2021 un gruppo di richiedenti asilo, ospiti del centro, mise in atto una protesta che richiese l’intervento delle forze dell’ordine. Il motivo del malcontento, in un primo momento, sembrava essere dovuto al fatto che nella struttura “non si mangiasse bene” ma poi, quando i Carabinieri iniziarono ad ascoltare le voci di alcuni migranti, ne sarebbe emerso un quadro di sfruttamento del lavoro.

Come spiegato da un maresciallo, molti di loro iniziarono a presentarsi in caserma tramite un ‘passaparola’ muniti di bigliettini su cui venivano annotate le ore di lavoro nei campi di frutta di un’azienda agricola a Costigliole Saluzzo. Dai documenti raccolti ne emerse infatti un quadro di sfruttamento e il titolare dell’azienda patteggiò la pena. Al datore si contestavano pagamenti in nero, retribuzioni non proporzionate all’attività lavorativa dei braccianti. Con lui, venne anche rinviato a giudizio anche il gestore del Cas di Racconigi che scelse il dibattimento.

Le indagini della Procura e il procedimento penale, infatti, nascono proprio dalla raccolta delle testimonianze dei lavoratori che però, in caserma, non vennero ascoltati con l’ausilio di un interprete.

Ciò che è emerso nell’ultima udienza a carico dell’imputato, infatti, è un quadro totalmente diverso, rafforzato anche dalla comparazione tra i documenti che riportavano cosa i migranti avessero dichiarato in sede di sommarie informazioni ai carabinieri e cosa avessero invece riferito davanti alla Commissione territoriale chiamata a decidere sulle richieste di protezione internazionale. In quella sede i migranti vennero tutti ascoltati alla presenza di un interprete ufficiale proveniente dal loro stesso Paese d’origine.

I migranti da Racconigi a Costigliole Saluzzo si muovevano attraverso un pullmino che prima veniva messo a disposizione dalla cooperativa e poi dall’azienda agricola in cui lavoravano. Questo servizio, però, non era gratuito ma ai lavoratori costava cinque euro. Una delle contestazioni mosse all’imputato era che i migranti pagassero direttamente a lui quelle somme di denaro e che fosse lui stesso a sottrarli dalla loro busta paga. Accusa, questa, che è stata completamente smentita dai sette braccianti chiamati a testimoniare in aula e assisiti da una traduttrice. Tutti hanno riferito di non aver mai visto l’imputato prendere quei soldi e tanto meno richiederli e che quei soldi venissero sottratti dal datore di lavoro.

Sui conti correnti dell’imputato, la Guardia di Finanza aveva operato alcuni controlli. Dalle indagini delle Fiamme Gialle risultarono versamenti in contanti per 37mila euro, che venivano fatti con banconote di piccolo taglio, cioè da 5 o da 10 euro. Secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero, quei movimenti sarebbero lo specchio di ‘rimborsi spesa’ sottratti dalle buste paga dei lavoratori, cioè quelli “dovuti” per essere portati al lavoro.

Chiamato a testimoniare anche il responsabile della coop. “liberitutti” che, di fronte al giudice Giovanni Mocci, ha spiegato che per i centri che ospitavano molti migranti, il loro ne contava 45, era normale dotarsi di un mezzo di trasporto autonomo per accompagnarli a svolgere pratiche sanitarie o burocratiche. Il pulmino, per cui veniva richiesto un “rimborso spesa”, non era però autorizzato accompagnare i ragazzi sul lavoro e in assenza di una codificazione chiara nella contabilità della cooperativa. venne sospeso. Furono pertanto le aziende in cui i ragazzi lavoravano ad occuparsi di riscuotere il pagamento.

Aziende, che però, la Procura sostiene essere state imposte dall’imputato ai lavoratori. In aula quasi tutti i migranti hanno negato di essere stati obbligati, anzi, molti di loro hanno confermato quanto spiegato di fronte alla Commissione Territoriale: che erano liberi di scegliere e che al Cas avevano trovato una vita migliore.

La prossima udienza si celebrerà a maggio.