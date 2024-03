Lievi rallentamenti al traffico questa mattina, mercoledì 13 marzo, a Cuneo nei pressi della rotatoria dell'ex Auchan per un incidente.

Un'auto, per dinamiche da verificare, si è cappottata sulla rotatoria. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, le Forze dell'ordine e il personale sanitario del 118 per soccorrere la persona alla guida del mezzo che, non sembrerebbe aver riportato ferite gravi.