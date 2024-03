Vigili del fuoco in azione in questi minuti nei pressi dell'Azienda Agricola Dante Rivetti di via Bricco, 12 a Neive, per l'incendio del tetto di un'abitazione a due piani.

L'allarme è scattato alle 18.25 e sul posto si sono immediatamente recate due squadre provenienti da Alba e Santo Stefano Belbo.

Non ci sarebbero persone coinvolte nell'incendio, che al momento non è ancora stato domato.