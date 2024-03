Priola, il vicensidaco uscente Laura Canavese si candida alle amministrative

Scioglie le riserve e ufficializza la sua candidatura a sindaco di Priola Laura Canavese.

Vice sindaco uscente, 39 anni, avvocato, ha maturato un'ampia esperienza in ambito amministrativo, ricoprendo in precedenza anche il ruolo di assessore nel corso dell'amministrazione del sindaco Luciano Sciandra che, dopo 15 anni alla guida del paese, ha confermato che non si ricandiderà.

"Ho deciso di mettermi a disposizione della comunità - spiega Laura Canavese - proseguendo l'impegno intrapreso in questi dieci anni di

amministrazione. La squadra che abbiamo creato è composta da persone legate al paese, attive da sempre per la comunità e impegnate anche nel mondo del volontariato. Un impegno costante, che intendiamo portare avanti con passione, dedicandoci ad un territorio che abbiamo a cuore”.

Laura Canavese è la prima a ufficializzare la candidatura in paese dove, indiscrezioni dicono, potrebbe essere costituita una seconda lista, ma al momento non vi è nulla di ufficiale.