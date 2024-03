Ad ognuno il suo: le specialità per Pasqua regione per regione

Con l'arrivo della primavera si avvicina la Pasqua, un momento di gioia e condivisione. Per molti, Pasqua significa riunirsi a tavola con la famiglia e gli amici insieme ad una grande tavolata piena di delizie. Tuttavia, preparare un banchetto può essere costoso. Fortunatamente, vari negozi offrono un'ampia gamma di prodotti a prezzi accessibili, in modo da poter celebrare questa festa senza svuotare completamente il portafoglio.

In questo articolo vi presentiamo alcuni dei migliori prodotti da acquistare per rendere la prossima Pasqua indimenticabile, insieme a dei consigli sui negozi dove acquistarli.

Ad ognuno il suo: le specialità regione per regione

Hai in mente di “giocare fuori casa” e presentare piatti pasquali di altre regioni? Ecco un elenco dei piatti migliori nelle varie regioni d’Italia oltre alla classica colomba, acquistabili o da fare a casa:

● Veneto: Fugassa veneziana - Una focaccia dolce arricchita con uvetta, pinoli e scorza d'arancia, spesso aromatizzata con acqua di fiori d'arancio o vaniglia.

● Toscana: Schiacciata di Pasqua - Una focaccia dolce spessa, arricchita con uvetta, pinoli, anice e scorza d'arancia, spesso glassata con zucchero e decorata con mandorle intere.

● Campania: Casatiello napoletano - Già menzionata in precedenza, è una torta salata ricca di salumi, formaggio, uova e pepe nero, tradizionalmente preparata per Pasqua.

● Sicilia: Cuddura ccu l'ova - Un dolce a forma di nido con un uovo colorato al centro, preparato con una pasta dolce aromatizzata con scorza d'arancia e decorata con mandorle.

● Puglia: Scarcella - Un dolce a forma di corona decorato con uova colorate e confetti, preparato con una pasta dolce aromatizzata con scorza d'arancia e ricoperto di glassa.

● Abruzzo: Pizz' e foje - Una torta rustica preparata con pasta lievitata e un ripieno a strati di verdure come cicoria, broccoli o bietole, arricchita con uova sode e formaggio pecorino. Da menzionare anche la “pupa” e il “cavallo”, dolci tipici facili da preparare e da scoprire

● Piemonte: Agnolotti del Plin - Anche se non strettamente una specialità pasquale, gli agnolotti, piccoli ravioli ripieni di carne e serviti con sugo di arrosto, sono spesso preparati durante le festività pasquali.

Andiamo sul classico: i cesti pasquali

Un semplice cesto pieno di prodotti locali di alta qualità può essere un’ottima idea per fare un regalo a chi si definisce “buongustaio” con gli amici.

Pieni di dolci e sorprese, anche per i più piccoli, questi cesti creano momenti di gioia per chi li fa e per chi li riceve, ma non devono per forza costare un occhio della testa. Sono diversi i negozi, tra grandi catene e discount, che applicano sconti eccezionali sui cesti pasquali e su diversi prodotti tipici regionali legati a questa festa.

In alternativa, puoi anche comprare un cesto a parte e comporre il tuo cesto con i prodotti che preferisci, puntando su un buon rapporto qualità/prezzo. Per trovare questi prodotti potresti sfogliare un volantino del Penny e cercare i prodotti tipici pasquali, o qualche altro prodotto originale per stupire amici e famiglia.

Prodotti da forno e dolci in primo piano

Non c'è niente di più buono dei dolci appena sfornati. Nel tuo supermercato di fiducia puoi trovare una vasta gamma di prodotti da forno perfetti per la Pasqua. Dalle tradizionali colombe pasquali alle crostate di frutta fresca, dalle uova di Pasqua alle torte decorate, c'è sempre qualcosa che soddisfa ogni palato. Molti discount offrono anche prodotti da forno senza glutine o adatti a determinate diete, in modo che nessuno si perda la bontà di queste delizie pasquali.

La Pasqua non è solo dolci, è anche un'opportunità per gustare delizie salate tradizionali. Uno dei piatti più amati in questa festività è il casatiello napoletano, un pane rustico arricchito con salumi, formaggi e uova sode, simbolo di abbondanza e prosperità. Nei discount è possibile trovare casatielli preconfezionati o gli ingredienti necessari per prepararli in casa, permettendo di portare in tavola un piatto tradizionale e gustoso senza dover fare lunghe code o spendere una fortuna.

Non dimentichiamoci delle altre specialità salate pasquali, come le torte rustiche farcite con salumi e formaggi, le pizze rustiche con ripieni vari, e le focacce pasquali aromatizzate con erbe fresche e olive. Questi piatti sono perfetti per un pranzo pasquale informale o per un picnic all'aperto, e sono disponibili a prezzi convenienti nei discount, consentendo di soddisfare i gusti di tutta la famiglia senza stravolgere il budget.

Pasqua è una delle feste a cui noi italiani siamo più legati, dato che rappresenta un momento di condivisione e di gioia (spesso passata in famiglia) accompagnato da tanti piatti tipici. Speriamo di esservi stati utili con i nostri consigli, e che possiate mangiare con gusto in un giorno così importante. Non ci resta che augurarvi una buona Pasqua!