Tanti appuntamenti in programma alla Ludoteca "La casa sull'albero" di Savigliano

Proseguono i tanti appuntamenti organizzati dalla ludoteca Comunale “La casa sull'albero”- Centro Famiglie di via Mutuo Soccorso.

Dopo il successo dell'edizione speciale dell'8 marzo, nella Giornata Internazionale della Donna, mercoledì 20 marzo (dalle 17 alle 19) torna “Profumo di spezie”, il laboratorio interculturale di cucina, momento di incontro e confronto per tutte le donne, luogo di alfabetizzazione ed aggregazione, in cui creare relazioni e reti sociali.

Mercoledì 27 marzo, dalle 17 alle 19, nuovo appuntamento con “La trama e l'ordito”, gruppo interculturale ed intergenerazionale per ragazzi e adulti «in cui imparare le tecniche base del cucito e, soprattutto, stare insieme e conoscersi».

Venerdì 22 marzo, dalle 19 alle 22, arriva uno speciale “Pigiama party”, serata di gioco e divertimento per bambini dai 3 ai 6 anni, mentre i genitori si prendono qualche ora di libertà (iscrizione obbligatoria al 320. 9025486).

Proseguono, come sempre, i laboratori con le scuole presso il Parco della Lentezza (per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, da concordare su appuntamento), il corso di inglese per bambini dai 6 anni in poi (ogni venerdì, dalle 17 alle 18) e lo spazio libero 9-12, ogni lunedì dalle 16.30 alle 19.

L'orario di apertura prevede lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12 (bambini e genitori 0-3 anni); lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19 (bambini e genitori 0-10 anni)

«In vista della Pasqua – dicono le educatrici – la ludoteca resterà chiusa dal 29 marzo al 2 aprile, con riapertura a partire dal 3 aprile».

Per informazioni contattare il 335.1273890, oppure il 320. 9025486.