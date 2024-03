Trovare appartamenti o camere in affitto? Grazie a Spacest.com diventa semplice, sicuro e digitale

Nel contesto attuale, trovare la soluzione abitativa giusta può sembrare un percorso complicato e dispendioso. Spacest.com si distingue nel settore degli affitti immobiliari a medio termine residenziali, affermandosi come una delle piattaforme di riferimento. Con un approccio innovativo alla locazione, punta a semplificare il processo di ricerca e gestione, sia per inquilini che per proprietari, garantendo un'esperienza efficiente e senza difficoltà.

I principali obiettivi aziendali

L'obiettivo di Spacest.com è chiaro:rendendolo più accessibile e meno complesso. La digitalizzazione completa del flusso di locazione rappresenta la mission fondamentale della piattaforma, che mira a eliminare le incombenze burocratiche e le visite in loco, offrendo invece un sistema di gestione completamente online.

Per Spacest.com le necessità dei clienti sono sempre al primo posto. L’azienda s’impegna quotidianamente per rispondere ad ogni esigenza di proprietari ed inquilini offrendo un servizio totalmente digitale ma di estrema qualità.

Con lo scopo di innovare per semplificare, la società, desidera essere costantemente all'avanguardia, dando forma a soluzioni tecnologiche innovative e a processi che migliorano l'esperienza di locazione.

Spacest.com mira, dunque, ad affermarsi come il punto di riferimento su scala globale per chi cerca o offre alloggi a medio termine. Stabilendo nuovi standard di trasparenza, sicurezza e convenienza nel mercato, dà forma ad un ecosistema digitale completo e innovativo.

I vantaggi per inquilini e proprietari d’immobili

Inquilini e proprietari trovano in Spacest.com un alleato prezioso, in grado di rispondere con efficacia ad ogni richiesta. I primi, innanzitutto, possono contare su, con la possibilità di gestire l'intero processo di locazione digitalmente senza dover necessariamente visitare l’immobile.

La flessibilità contrattuale, i costi di intermediazione proporzionati al periodo di locazione i e la riduzione del tempo necessario per trovare l'alloggio ideale rivoluzionano l’esperienza del locatario.

Anche i proprietari, d’altra parte, possono approfittare di diversi vantaggi significativi. Spacest.com semplifica la locazione degli immobili garantendo una redditività maggiore rispetto alle locazioni tradizionali. La piattaforma oltre a fornire una maggiore visibilità degli immobili, un processo di locazione semplice e un iter burocratico completamente digitale e assicura di ricevere il canone di locazione anche in caso di insolvenza dell’inquilino sostituendosi al versamento dei canoni mancanti e rivalendosi sul credito nei confronti dell’inquilino mantenendo i flussi di entrata per il proprietario sicuri e costanti

Spacest.com costituisce una soluzione innovativa per chi cerca o propone alloggi in affitto a medio termine. Con un ampio ventaglio di servizi digitali all'avanguardia, la piattaforma risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, offrendo vantaggi tangibili sia agli inquilini che ai proprietari.